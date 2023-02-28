Выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района

28 февраля 2023, 10:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Требование спикера парламента Чечни Магомеда Даудова вернуть вайнахам дома в бывшем Ауховском районе Дагестана невыполнимо, а ситуация может быть решена лишь политическим решением, которое будет обязательным для всех, считают кавказовед Ахмет Ярлыкапов и географ Алексей Гуня. Нет механизма, который бы регулировал передачу конкретных земель или домов конкретным людям, указала юрист Марина Агальцова.

Как информировал "Кавказский узел", 23 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных. В ответ на это 27 февраля комментаторы в дагестанском Instagram-паблике* указали, что заселение людей в дома происходило принудительно. Что лакцы также как и вайнахи были лишены своего жилья, поэтому их потомки не должны нести ответственность.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Заявление Магомеда Даудова – это не повышение градуса и эскалации ситуации, а попытка ускорить процесс по решению проблемы территориальных споров, уверен старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Его речь, мне кажется, не про территориальные споры с Дагестаном, а про восстановление исторической справедливости. Люди, наконец, должны получить возможность вернуться в места, откуда их или их предков выселили. Этот вопрос не решается очень давно, затягивается по разным причинам. Даудов, решив воспользоваться годовщиной депортации, заявил о необходимости восстановить справедливость и предложил свой вариант решения вопроса. Таким образом, он хотел ускорить процесс, а не пытался повышать градус", – сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, слова Даудова, обращенные не к властям Дагестана, а к жителям Новолакского района, не переводят конфликт на уровень споров за конкретные дома и участки.

"Вопрос не решится на уровне простых людей. Должно быть политическое решение, которое будет обязательным для всех. Его заявление не приведет к конфликту на уровне споров за дома. Это комплексная проблема, которая требует комплексных решений. Но при этом в словах Даудова есть попытка давления на совесть людей", – отметил он.

Мнение о том, что Даудов желает ускорить процесс по решению проблемы с территориальными спорами, также высказал старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

"На мой взгляд, там не должно быть большой эскалации, даже если Даудов имел такую цель. Его высказывание больше было направлено на то, чтобы чеченцам-ауховцам предложили какой-то реальный вариант решения проблемы. Как он считает, это возвращение в дома, откуда их выслали. Это хоть какое-то решение, поскольку до этого никаких других предложений я не слышал", – сказал Алексей Гуня корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его мнению, предложение Даудова вряд ли может быть реализовано.

"Я полагаю, что это своеобразная многоходовка от Даудова. Предложить крайний вариант решения проблемы, который не может быть принят, но который может привести к другим решениям. Например, власти двух регионов могут совместно построить новые дома на этих же территориях, рядом с домами репрессированных и переселить их. Таким образом, все стороны будут довольны. То есть не земельное отчуждение, а реальное восстановление справедливости", – отметил Гуня.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Механизмов законного возвращения репрессированных людей на территории, откуда их когда-то выслали, нет, констатировала юрист Марина Агальцова.

"В законе действительно говорится, что репрессированные либо их дети имеют право вернуться на то место, откуда их репрессировали. Однако механизмы не прописаны. <…> Грубо говоря, если репрессировали из Москвы в Новосибирск, то они должны приехать в Москву, прожить здесь десять лет, потом их поставят на учет по улучшению жилищных условий", – пояснила она.

Но, кроме этого, репрессированные или их потомки должны доказать, что у них нет нормальных жилищных условий, добавила юрист.

"То есть ценз оседлости десять лет и это все должно регулироваться на местном уровне. И потом им еще нужно доказать, что у них нет нормальных жилищных условий. Грубо говоря, эти люди должны встать на учет как малоимущие. Все это было оспорено... По идее нужно было разработать новый закон, который бы улучшил бы положение жертв репрессированных, но ничего так и не было изменено", – сказала Агальцова.

Юрист уверена, что предложение Дадуова необоснованное.

"Никакого механизма, который бы регулировал передачу конкретных земель или домов конкретным людям, нет в законе. Это было бы абсолютно незаконно, потому что люди могли быть добросовестными приобретателями домов и если мы у них отбираем их дом или земли, то получается, что мы их наказываем несправедливым образом. Факт постановки вопроса, что людям нужно возместить ущерб, но предлагаемый Даудовым механизм не нивелирует несправедливость, а порождает новую несправедливость", – подчеркнула Агальцова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.