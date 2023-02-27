Комментаторы дагестанского паблика ответили на требование Даудова вернуть вайнахам жилье

27 февраля 2023, 10:29

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Заселение лакцев в дома в бывшем Ауховском районе, из которого были депортированы вайнахи, происходило принудительно, и эти люди также были лишены своего жилья. Их потомки не должны нести ответственность за сталинские депортации, заявили пользователи дагестанского паблика в Instagram* в ответ на требование спикера парламента Чечни Магомеда Даудова вернуть дома потомкам депортированных вайнахов.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов, выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время депортации, следует вернуть потомкам репрессированных.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Видео, на котором Магомед Даудов заявил, что дома в бывшем Ауховском районе Дагестана следует вернуть потомкам репрессированных, было опубликовано 26 февраля в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей. На 10.25 мск 27 февраля эта запись набрала 2809 просмотров и 1499 комментариев. Большая часть их авторов выступила против требования Даудова.

"Людей, у которых 79 лет назад забрали дома, их уже нет. Также нет и тех, кому отдали эти дома. Все давно живут в новых домах", – написал пользователь varda_saudia.

"79 лет прошло, кто интересно остался? Для кого он решил их возвращать?" – задался вопросами пользователь shanya282.

"Почти век прошел, этих людей уже и нет, да и домов нет. Там уже другие люди живут", – написал пользователь lyudik_2508.

Многие пользователи отметили, что люди заселялись в дома депортированных чеченцев принудительно. "Но в этих домах жили или живут такие же переселенцы из других мест, переселенные против их воли", – напомнила _kurbanova_77.

"А куда пойти тем людям, которые пришли туда не по своей воле? Их села разрушены и от них уже ничего не осталось. Не вы одни являетесь жертвами этой трагедии", – написал пользователь mdlolbm.

"Власти Дагестана разве виноваты в депортации? Каждый раз этот земельный вопрос, хотя прекрасно знают, что это вызовет резонанс", – заявил пользователь whocame9.

"Тех людей из Дагестана, которые были переселены в Ауховский район, выселили из их домов и поселили в дома, которые на 75% были разрушены. Их они восстанавливали сами, собственными силами. В данной ситуации нет пострадавших и выигравших сторон", – считает пользователь naika_hadjam.

"Всем реабилитированным государство выдавало компенсации для строительства дома. Кто-то построил дом в Дагестане в своем селе, кто-то построил в Чечне. На сегодня у всех есть крыша над головой. От тех домов ничего уже не осталось, во всех этих селах дагестанские переселенцы построили новые дома. Нет причин для того, чтобы поднимать эту тему", – заявил пользователь nnadim_n.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Требование Даудова вернуть вайнахам дома в бывшем Ауховском районе также прокомментировали читатели "Кавказского узла".

"Эта проблема стоит уже не один десяток лет. Почему-то до последнего времени чеченские власти к этой теме не обращались. От слова совсем. Что теперь поменялось? Вариантов, по мнению некоторых три. 1) Учитывая, что чеченское руководство ничего не делает без отмашки "сверху", получено разрешение на то, чтобы актуализировать этот вопрос. 2) Власти Чечни умело воспользовались нынешней непростой ситуацией в стране, связанной с СВО и санкциями, и решились на такой шаг. 3) Обычный пиар для того, чтобы получить поддержку чеченцев, проживающих в Дагестане", – предположил пользователь erma.muller.

"Наивно полагать, что Кремль теперь займется реализацией закона "О реабилитации", которому не придавал значения все эти годы. Проблема существует, требует решения, но его нет. Чтобы вернуть жилье чеченцам Ауховского района, надо куда-то отселять тех, кто в этих самых домах живет. Тут нужны немалые средства, а их-то сейчас как раз таки катастрофически не хватает", – добавил он.

Представители руководства Дагестана пока не отреагировали на выступление спикера парламента Чечни. В официальных Telegram-каналах и на сайтах главы и правительства республики, а также председателя Нацсобрания комментариев в связи с выступлением Даудова по данным на 10.20 мск 27 февраля не было.

Напомним, 23 февраля в Новолакском районе Дагестана прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации. По просьбе руководства республики "и учитывая общественно-политическую ситуацию в России", было решено, что траурный митинг будет проведен "как чисто религиозное мероприятие", чтобы не политизировать его и не касаться вопроса реабилитации чеченцев Ауховского района и восстановления района.

В самой Чечне в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией, были перенесены с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров объяснял это тем, что траурные мероприятия приходились на общегосударственный праздник. Однако 23 февраля 2020 года в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

День памяти и скорби с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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