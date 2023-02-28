Более 90 человек переезжают в Агалы

28 февраля 2023, 13:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Начался очередной этап переселения в село Агалы Зангиланского района, сюда переезжают 30 семей, сообщили в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана 19 июля 2022 года рапортовали о начале массового возвращения беженцев в Нагорный Карабах. В тот день 10 семей вынужденных переселенцев, всего 45 человек, которые были размещены в местах временного проживания в городке Зангилан в селе Масазыр Апшеронского района, переехали в новые дома в селе Агалы Зангиланского района на постоянное место жительства. 21 и 23 июля в Агалы переехала 21 семья, а к 25 июля - еще десять. Всего на первом этапе переселения в Агалы на постоянное место жительства переехал 201 человек.

В селе Агалы, которое по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным количеством комнат и своими земельными участками. Сюда выразили желание вернуться 1357 из 1457 вынужденных переселенцев. На первом этапе планировался переезд 41 семьи.

Еще 20 семей, 94 человека, переселяются в село Агалы Зангиланского района. Сегодня туда переедут 10 семей, 50 человек), а 3 марта - еще 10 семей, 44 человека. Всего в рамках проекта "Большое Возвращение" в Агалы переселено 86 семей (420 человек), пишет сегодня со ссылкой на заместителя председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуада Гусейнова Trend.

По его словам, большинство бывших вынужденных переселенцев в основном живут в непростых условиях.

Жители будут обеспечены работой в различных государственных учреждениях, объектах общепита, строительных и промышленных компаниях, на швейных фабриках. Процесс переселения планируется продолжить в ближайшие месяцы, передает Report.

Согласно действующему законодательству, после возвращения бывших вынужденных переселенцев на места постоянного проживания они в течение трех лет могут пользоваться мерами социальной защиты, установленными для них государством. Переселение в село Агалы будет продолжено последовательно - на основании графика сдачи в эксплуатацию новых жилых массивов, сообщили ранее азербайджанские власти. В рамках проекта "Умное село" власти обещали применение в Агалы энергосберегающих smart-технологий. Только за шесть месяцев 2021 года на реализацию проекта "Умное село" на территории села Агалы-2 Зангиланского района Минсельхозу Азербайджана было выделено 10,8 млн манатов (около 6,4 млн долларов).

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил Натиг Джафарли. При восстановлении старых сел их нельзя объединять с соседними, считает Губад Ибадоглу. На этих землях хозяевами должны быть переселенцы, а не чиновники, указал Хафиз Бабалы.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.