Власти Чечни отчитались о примирении семей кровников

27 февраля 2023, 06:48

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Две семьи, враждовавшие из-за гибели жителя села Гордали, примирились при участии представителей муфтията и сотрудников спецкомиссии по урегулированию конфликтов на почве кровной мести, сообщила гостелекомпания "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", духовенство и власти Чечни регулярно отчитываются о примирении кровников. 16 января муфтият республики заявил, что при участии Духовного управления мусульман Чечни за 2022 год в республике были урегулированы 58 конфликтов на почве кровной мести.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

В селе Гордали Гудермесского района Чечни прошел обряд примирения кровников, в которой приняли участие представители духовенства. Примирение стало возможным благодаря работе специальной комиссии, сообщается в видеорепортаже, опубликованном минувшей ночью на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram*.

Обряд прошел перед мечетью села Гордали. Заместитель муфтия Чечни Ансар Хетиев от лица Арсена Гримсултанова и всех его родственников обратился к родственникам и семье Сизиханова с просьбой простить виновника в его гибели. Сторона Сизихановых простила семью и родственников Гримсултанова, сказано в репортаже.

"Жителей из Гудермесского и Хасавюртовского районов связывала кровная месть", – подчеркивается в описании ролика.

На 07.00 мск эта запись на странице ЧГТК "Грозный", на которую подписаны около 979 тысяч пользователей, набрала 940 отметок "нравится" и 24 комментария.

Напомним, в 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

"Кавказский узел" также писал, что спикер парламента республики Магомед Даудов, несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, в 2019 году объявил кровным врагом популярного блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

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