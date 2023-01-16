Муфтият Чечни отчитался о примирении кровников

16 января 2023, 12:06

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58 конфликтов на почве кровной мести были урегулированы за 2022 год в Чечне при участии Духовного управления мусульман республики, отчитался муфтият.

Как сообщал "Кавказский узел" как власти Чечни, так и муфтият республики регулярно отчитываются о примирении кровников. Так, 12 июля 2022 года такой обряд был проведен в Гудермесском районе, а 6 июня 2021 года – в Веденском районе.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

За 2022 год в Чечне урегулированы 58 конфликтов на почве кровной мести при участии муфтията... власти и духовенство проводят работу для полного искоренения этого обычая, сообщил сегодня ИА "Грозный-информ" со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни.

За время работы комиссии при муфтияте республики удалось урегулировать 1433 конфликта. В состав комиссии входят богословы, старейшины и авторитетные люди, передал "Кавказ Пост" сообщение ДУМ Чечни.

Напомним, в 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

"Кавказский узел" также писал, что несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер парламента республики Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом популярного блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

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