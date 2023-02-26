Сирота из Волгограда пожаловался на проблему с получением жилья

26 февраля 2023, 07:31

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Житель Волгограда Александр, который является сиротой, пожаловался, что после выпуска из детского дома по вине руководства профтехучилища оказался без прописки, и что на протяжении долгого времени власти не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

Сирота из Волгограда Александр обратился в РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" с жалобой, что на протяжении долгого времени не может получить положенное ему по закону жилье.

"Оказалось, что администрация учебного заведения ошиблась поставив ему постоянную регистрацию в общежитии, а право проживать не оставили", – пояснило объединение 25 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Видео с рассказом Александра 21 февраля было опубликовано на "YouTube-канале" "Защита детей". Мужчина рассказал, что до 10 лет проживал с родителями в Советском районе Волгограда, а затем был помещен в детский дом. Родители скончались.

В 1999 году он выпустился из детского дома в поселке Рудня и поступил в училище на газоэлектросварщика. После выпуска из детского дома Александр не обращался за получением квартиры, так как имел прописку от училища. По его словам, он думал, что это и есть его жилье, которое будет за ним закреплено навсегда.

"У меня была прописка от училища, по адресу Костюченко, 17 <…> Я думал, что это все… Я буду проживать там. Я приехал по этому адресу, но училище было закрыто. И потом я узнал, что мне вообще должно дать квартиру государство", – пояснил Александр.

Он не уточнил, в какие обращался инстанции с требованием, чтобы его обеспечили жильем и какой на это получил ответ.

По словам Александра, после окончания училища, он устроился на работу плотником в местное предприятие, где проработал в течение 20 лет. Не так давно Александр оказался в больнице после того, как отморозил ноги. После выписки из больницы он оказался в доме милосердия в поселке Соляной Красноармейского района, куда к нему и приехали активисты общественного объединения.

Александр уточнил, что у него ампутированы ноги, и что сейчас он оформляет инвалидность, из-за чего готовится к предстоящему медосмотру. По его словам, его должен взять под опеку дядя. Сирота попросил активистов помочь ему с лекарствами.

Напомним, в Волгограде и в Волгоградской области сироты, которых власти должны обеспечить жильем, ранее неоднократно жаловались на нарушение жилищных прав. Так, ранее 17 человек, относящихся к категории сирот, в 2020 году обратились в прокуратуру с жалобой, что уже долгое время ждут положенных им квартир. Ведомство подготовило судебные иски к областному комитету строительства. 5 мая 2022 года стало известно, что комитет строительства Волгоградской области по решению суда выделил 17 сиротам квартиры в селе Старая Полтавка.

"Кавказский узел" также писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 1 сентября 2022 года распорядился возбудить уголовное дело из-за нарушения прав 19-летней сироты из Волгограда, которой местные власти не предоставили жилье, несмотря на вступившее в силу решение суда.

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