17 сирот добились квартир в Волгоградской области

05 мая 2021, 08:27

Комитет строительства Волгоградской области по решению суда выделил 17 сиротам квартиры в селе Старая Полтавка, отчиталась прокуратура.

17 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году обратились в прокуратуру с жалобой, что уже долгое время ждут положенных им квартир, которые, по закону, должны предоставляться вне очереди. Ведомство подготовило судебные иски к областному Комитету строительства.

Центральный районный суд Волгограда вынес решение в пользу сирот, все они уже получили благоустроенные квартиры в селе Старая Полтавка, сообщила сегодня областная прокуратура на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал об аналогичной тяжбе, которую вела с комитетом строительства сирота Марина Камалова, которая 12 лет прожила в семье опекуна. В августе 2019 года Центральный райсуд Волгограда обязал чиновников обеспечить Марину Камалову жильем. Областной комитет строительства оспорил это решение, сославшись на отсутствие свободного жилья для детей-сирот. 27 декабря 2019 года узнала, что "в связи с новыми обстоятельствами" стала ответчицей по иску комитета строительства. Чиновники объяснили, что Камалова 5 декабря 2019 года исключена из списка детей-сирот, поскольку ей принадлежит четверть квартиры (10,8 квадратных метра) в Волжском. Центральный райсуд Волгограда счел неубедительными аргументы комитета строительства и оставил в силе решение предоставить Камаловой жилье.

С начала года по 28 апреля в Волгоградской области было приобретено 156 однокомнатных квартир для дальнейшей передачи детям-сиротам. Всего в 2021 году планируется обеспечить благоустроенным жильем более 400 детей-сирот. В 2020 году квартирами обеспечили 351 сироту. В регионе также создан дополнительный механизм для решения жилищного вопроса этой категории льготников — сформирован областной маневренный фонд, где молодые люди временно размещаются до получения ими постоянного жилья. В 2020 году этой возможностью воспользовались 100 человек, отчиталась 28 апреля администрация Волгоградской области на своем сайте.

Комментариев относительно решения суда по иску в интересах 17 сирот там, по состоянию на 8.27 мск 5 мая, нет.