Получательница бесплатного жилья для детей-сирот. Фото пресс-службы администрации Влгоградской области. https://www.volgograd.ru

05 мая 2021, 08:27

17 сирот добились квартир в Волгоградской области

Комитет строительства Волгоградской области по решению суда выделил 17 сиротам квартиры в селе Старая Полтавка, отчиталась прокуратура.

17 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году обратились в прокуратуру с жалобой, что уже долгое время ждут положенных им квартир, которые, по закону, должны предоставляться вне очереди. Ведомство подготовило судебные иски к областному Комитету строительства.

Центральный районный суд Волгограда вынес решение в пользу сирот, все они уже получили благоустроенные квартиры в селе Старая Полтавка, сообщила сегодня областная прокуратура на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" писал об аналогичной тяжбе, которую вела с комитетом строительства сирота Марина Камалова, которая 12 лет прожила в семье опекуна. В августе 2019 года Центральный райсуд Волгограда обязал чиновников обеспечить Марину Камалову жильем. Областной комитет строительства оспорил это решение, сославшись на отсутствие свободного жилья для детей-сирот. 27 декабря 2019 года узнала, что "в связи с новыми обстоятельствами" стала ответчицей по иску комитета строительства. Чиновники объяснили, что Камалова 5 декабря 2019 года исключена из списка детей-сирот, поскольку ей принадлежит четверть квартиры (10,8 квадратных метра) в Волжском. Центральный райсуд Волгограда счел неубедительными аргументы комитета строительства и оставил в силе решение предоставить Камаловой жилье.

С начала года по 28 апреля в Волгоградской области было приобретено 156 однокомнатных квартир для дальнейшей передачи детям-сиротам. Всего в 2021 году планируется обеспечить благоустроенным жильем более 400 детей-сирот. В 2020 году квартирами обеспечили 351 сироту. В регионе также создан дополнительный механизм для решения жилищного вопроса этой категории льготников — сформирован областной маневренный фонд, где молодые люди временно размещаются до получения ими постоянного жилья. В 2020 году этой возможностью воспользовались 100 человек, отчиталась 28 апреля администрация Волгоградской области на своем сайте.

Комментариев относительно решения суда по иску в интересах 17 сирот там, по состоянию на 8.27 мск 5 мая, нет.

Примечание:

"Следком заинтересовался нехваткой жилья для сирот в Кабардино-Балкарии", "Следком заинтересовался покупкой жилья для сирот в Избербаше", "Жительницы Урюпинска заявили о хищении маткапитала кредитным кооперативом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 мая 2021, 07:30

05 мая 2021, 06:30

  • Родственники осужденных по "Гянджинскому делу" потребовали помощи у депутатов парламента

    Во время акции протеста, прошедшей 4 мая в столице Азербайджана у здания парламента, родственники обвиненных по "гянджинскому делу" потребовали освободить арестованных. Перед парламентскими выборами кандидаты в депутаты обещали помочь заключенным, но после голосования забыли о них, заявили активистки. Сотрудники полиции, применив силу, посадили участниц акции в автобус и увезли их от здания парламента.

05 мая 2021, 05:30

  • Ивери Мелашвили и журналисты подверглись нападению в Удабно

    Съемочная группа "Мтавари архи" и картограф Ивери Мелашвили, который был обвинен в подготовке передачи грузинской земли Азербайджану во время демаркации границы, подверглись нападению группы местных жителей и духовных лиц в селе Удабно близ монастыря "Давид Гареджи" в Кахетии.

05 мая 2021, 04:58

05 мая 2021, 04:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи