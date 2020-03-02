Суд встал на сторону сироты в споре с волгоградскими чиновниками

02 марта 2020, 15:31

Центральный райсуд Волгограда счел неубедительными аргументы комитета строительства и оставил в силе решение предоставить жилье сироте Марине Камаловой.

Как писал "Кавказский узел", 22-летняя Марина Камалова, которая 12 лет прожила в семье опекуна Ирины Стрельниковой и как сирота рассчитывала на квартиру от государства, 27 декабря 2019 года узнала, что "в связи с новыми обстоятельствами" стала ответчицей по иску комитета строительства. Чиновники объяснили, что Камалова 5 декабря 2019 года исключена из списка детей-сирот, поскольку ей принадлежит четверть квартиры (10,8 квадратных метра) в Волжском.

В августе 2019 года Центральный райсуд Волгограда обязал чиновников обеспечить Марину Камалову жильем. Областной комитет строительства оспорил это решение, сославшись на отсутствие свободного жилья для детей-сирот. 28 декабря 2019 года Камалова также пожаловалась на ситуацию уполномоченному по правам человека в Волгоградской области и областному прокурору

Сегодня Центральный райсуд Волгограда отказался удовлетворить просьбу комитета строительства о пересмотре дела Камаловой "по вновь открывшимся обстоятельствам", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Стрельникова.

"Суд оставил в силе августовское решение суда, согласно которому она должны быть обеспечена жильем. На заседании 6 февраля суд сделал запрос нотариусу – вступила ли в наследство сестра Марины, с которой у нее общая квартира. Пришли документы, что сестра в наследство вступила, но еще не зарегистрировала его. Прокурор сегодня отметила, что у Марины в собственности 10,8 квадратных метра, и документ, где об этом говорится, ранее уже присутствовал в материалах суда, то есть нового ничего не выявлено. Комитет строительства сослался на соцзащиту, которая сняла Марину с очереди, на что прокурор отметила, что действия комитета строительства и соцзащиты должны были быть согласованы между собой, но этого сделано не было. Даже если будет подана апелляция, это уже не так страшно, потому что в прошлый раз областной суд принял нашу сторону. Подождем две недели, и если никаких движений со стороны комитета строительства не будет, пойдем с решением суда к приставам", - рассказала Стрельникова.

Обстоятельство, на которое сослался в иске комитет по строительству, к вновь открывшимся не относится и не может повлечь пересмотра решения суда от 28 августа 2019 года, говорится в сегодняшнем решении суда. Определение суда может быть обжаловано в течение 15 дней, сказано в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Марина Камалова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что довольна решением суда. По ее словам, она пока не получила ответа на свой запрос в прокуратуру. Комментариями от представителей комитета строительства относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

В Волгоградской области около пяти тысяч сирот стоит в очереди на получение жилья, более 1700 из них ожидают квартир по судебным решениям, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления регионального объединения по защите прав детей-сирот Эльдар Физиев.

"У нас дети-сироты почему-то вынуждены доказывать в суде, что государство обязано предоставить им жилую площадь. Сейчас хотят внедрить сертификат почти на полтора миллиона рублей на приобретение жилой площади для детей-сирот, законопроект прошел первое чтение. Но есть большой минус – государство снимает с себя обязательство по контролю качества жилья, главное, чтобы дом не был аварийным. Счетная палата подтверждает, что субъекты не справляются с закупками, и каждый год деньги возвращаются в казну Федерации. [...] В муниципалитетах сейчас люди не могут получить жилье, потому что оно там не строится, а на вторичный рынок комитет строительства не выходит, потому что это им невыгодно. На прошлой неделе мне звонила женщина из поселка Рудня, которая рассказала, что звонила в комитет и предлагала свою квартиру с евроремонтом. В полтора миллиона вполне можно уложиться с покупкой этой квартиры. В Руднянском районе в очереди стоят 40 человек, почему бы не приобрести? Средняя продолжительность очереди сейчас – 10-15 лет", - рассказал Физиев.