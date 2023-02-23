Участники митинга в Ингушетии призвали хранить память о жертвах депортации

23 февраля 2023, 21:03

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Депортация ингушей и чеченцев до сих пор жива в памяти стариков, которые смогли пережить репрессии и вернуться на родину, и важно продолжать хранить эту память, указали участники траурного митинга в Назрани.

"Кавказский узел" писал, что молитву в память о погибших в годы сталинской депортации прочитали сегодня в Назрани старейшины и глава республики. В мечетях сегодня верующие читают молитвы, поминая погибших в годы депортации, раздают малоимущим и многодетным милостыню.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

На траурное мероприятие, посвящённое 79-й годовщине депортации вайнахов 1944 года, которое прошло на аллее Героев Мемориального комплекса в Назрани, сегодня собрались желавшие почтить память тех, кто погиб в годы депортации.

"Сегодня, как бы напоминая как можно ярче о тех событиях, даже погода была под стать той, что и 23 февраля 1944 года: мокрый снег шел не переставая, студеный ветер забирался под самые теплые пуховики", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза объединения "Ингушнефть" Анжела Матиева.

Женщина пришла на траурное мероприятие со своими племянниками. "Дети знают, что происходило 79 лет назад в Ингушетии, как сажали людей в товарные вагоны и отправляли в Казахстан и Киргизию. Об этом им рассказывают старшие, они смотрят кадры кинохроник. Но это дома. А здесь они слышат рассказы стариков, которые пережили весь ужас пребывания первых дней ссылки в сараях и кошарах, на чьих глазах умирали их младшие братья и сестры. Я видела, как меняются выражения лиц детей, как внимательно они прислушиваются к тому, что говорят эти старые люди. Детей потрясло, что, рассказывая все это, старики плакали и не стеснялись своих слез, стекавших по глубоким морщинам. Я ожидала, что дети замерзнут и захотят уйти. Но они пробыли на митинге до конца и затем, притихшие, пошли внутрь башни знакомиться с экспонатами, подолгу останавливаясь у картин, где были изображены сцены депортации", - рассказала Анжела.

Причинами репрессий в отношении чеченцев и ингушей были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По словам участницы траурного митинга, она и сама в этот раз прониклась ощущением того, что происходило 79 лет назад: страх перед неизвестностью, безысходность и отчаяние от бессилия, от того, что ты ничего не можешь изменить в данной ситуации. "Как можно было все это пережить и выжить? Но ведь выжили, хороня при этом своих детей, родителей. Я помню рассказ знакомого, который спустя полвека поехал в в Киргизию, где прошло его детство. Когда пришли на кладбище, он увидел большое количество маленьких могилок. "В первый год депортации умирало много детей, болели, но чаще умирали от голода", - ответил на его немой вопрос старожил этих мест. Мне сегодня трудно представить, что ребенок может умереть не от неизлечимой болезни, а от голода. Что переживала мать, хороня свое дитя, долгожданного младенца?" - сказала Анжела Матиева.

Старейшина Хамзат Бузуртанов каждый год посещает траурные мероприятия, посвящённые трагической дате депортации ингушей. По его словам, даже спустя десятилетия боль от утраты, от того, что для республики, для всего ингушского народа это была невосполнимая трагедия, воспоминания о депортации - не гаснут в памяти, а становятся еще более четкими. "Наверное, это происходит еще и потому, что, несмотря на все законы о реабилитации, вопрос о Пригородном районе так и остается нерешенным, и люди, которые были повторно изгнаны из своих домов в результате осетино-ингушского конфликта, так и не смогли попасть в свои родные дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С 30 октября по 6 ноября 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. Во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадали более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранены 939. Ингуши требуют возвращения в Пригородный район беженцев, которые покинули его из-за конфликта. Ингушская сторона убеждена, что Северная Осетия затягивает процесс возвращения переселенцев, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Старейшина вспомнил, что после возвращения из ссылки ингушей не пускали в родное село. "За 13 лет депортации все оставалось на месте, даже мебель была та же, что и до выселения. Но хозяева были другие. Они спали на чужих постелях, ели из чужой посуды, при этом не позволяя настоящим хозяевам даже взглянуть вовнутрь", - рассказал Бузуртанов.

Противостояние было долгим, отметил он. "Приехавшим из ссылки предложили участок земли в другом месте, ссуду, чтобы вернувшиеся могли построить дома, а не жили в вырытых землянках. "Они против вашего возвращения, будут всячески делать вам неприятности, в лавке не будут продавать вам керосин, соль и спички. Вы же с голоду помрете в этих землянках!" - уговаривал приехавших ингушей председатель райисполкома, русский, бывший фронтовик. И тут к нему вышел старик. "Умрем с голоду, говоришь?" - он нагнулся и взял горсть земли с мелкой галькой, положил в рот и стал жевать. "Землю вот эту будем есть, но с голоду не помрем, а жить все равно здесь, на своей земле, будем", - гневно сказал старик. Мужчина со слезами на глазах обнял старика и сказал: живите с Богом, вас больше никто не тронет", - закончил свой рассказ Хамзат Бузуртанов.

Сегодня во всех мечетях Ингушетии читали молитвы и проводили поминальный обряд, а затем раздавали милостыню.

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