Жители Ингушетии почтили память погибших в годы депортации

23 февраля 2023, 14:46

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Молитву в память о погибших в годы сталинской депортации прочитали в Назрани старейшины и глава республики. В мечетях республики сегодня верующие читают молитвы, поминая погибших в годы депортации, раздают малоимущим и многодетным садака.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году мероприятия по случаю годовщины депортации вайнахов и празднование 23 февраля в Ингушетии были разнесены по времени и прошли в разных местах, однако руководители республики в своих выступлениях на траурном митинге упоминали о праздничной дате. В 2022 году мероприятия ткже прошли в разных городах - траурный митинг в честь 78-й годовщины депортации вайнахов прошел 23 февраля в Назрани, а в Малгобеке состоялись мероприятия ко Дню защитника Отечества. Забывать о жертвах депортации нельзя, но надо чтить и память погибших на полях сражений, заявил советник главы Ингушетии Исса Костоев.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Памятное мероприятие с участием главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, старейшин, общественников, представителей органов исполнительной и законодательной власти состоялось на Мемориале памяти и славы в Назрани у комплекса "Девять башен" в Назрани, воздвигнутого в память о жертвах репрессий и депортации народов, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Акция по исламской традиции началась с чтения хафизом аята из Корана. Собравшиеся помолились за жертв сталинского произвола.

В мечетях в городах и районах 23 февраля проводятся религиозные обряды, посвященные памяти жертв депортации, сообщила пресс-служба главы республики на своем сайте.

Как и в предыдущие годы, в мечетях всех городов и населенных пунктов республики будут читать суру "Ясин" из Корана, раздадут нуждающимся садака. Имам мечети селения Алкун Харон Хамхоев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже 19 февраля в мечетях Сунженского района читали молитвы, поминая соплеменников, погибших в годы депортации, совершали зикр, раздавали малоимущим и многодетным садака. Такие же мероприятия, по словам имама, будут проведены и 23 февраля по всей республике.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В депортации вайнахов участвовали около 120 тысяч сотрудников госбезопасности. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников депортации были награждены боевыми орденами.

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