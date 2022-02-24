В Ингушетии развели по разным городам траурные и праздничные мероприятия 23 февраля

24 февраля 2022, 03:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Траурный митинг в честь 78-й годовщины депортации вайнахов прошел 23 февраля в Назрани, а в Малгобеке состоялись мероприятия ко Дню защитника Отечества. Забывать о жертвах депортации нельзя, но надо чтить и память погибших на полях сражений, заявил советник главы Ингушетии Исса Костоев.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году мероприятия по случаю годовщины депортации вайнахов и празднование 23 февраля в Ингушетии были разнесены по времени и прошли в разных местах, однако руководители республики в своих выступлениях на траурном митинге упоминали о праздничной дате. Празднование 23 февраля в день годовщины депортации только подчеркивает трагический характер высылки, заявили участники митинга.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути следования погибло 10 тысяч человек, в первые годы после выселения - 100 тысяч. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

На Мемориальном комплексе жертвам репрессий в Назрани 23 февраля состоялось траурное мероприятие, посвященное 78-й годовщине депортации ингушского народа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев.

На этом Мемориальном комплексе с момента его открытия собираются люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в годы депортации в Казахстане и Киргизии, отметил он. "В этот день в Ингушетии у памятника жертвам политических репрессий в Назрани ежегодно проводится траурный митинг, где вспоминают трагические события 1944 года, когда ингушский народ был выслан в Казахстан и Киргизию. На это мероприятие приезжают не только те, кто пережил весь ужас депортации. Здесь, как правило, присутствуют и те, кто слышал об этой бесчеловечной акции по отношению ко всему народу от своих родных и близких, которые 13 лет находились в статусе спецпереселенцев", - рассказал Даскиев.

Собравшиеся по традиции прочитали молитвы в память об усопших, провели мусульманский обряд зикр. Перед собравшимися выступили все желающие, и почти каждый, говоря о своем личном горе, касался проблемы с Пригородным районом (Северной Осетии), откуда была выслана большая часть ингушского населения, и чьи родовые земли до сих пор находятся на территории другой республики, рассказал председатель Совета тейпов Ингушетии.

Траурные мероприятия также прошли во всех мечетях республики, отметил Даскиев. "Собравшиеся читали поминальные молитвы, делали жертвоприношения. Основная группа участников траурного митинга, который проходил на территории Мемориального комплекса, также посетила Мемориальное кладбище "ГIоазот кашмаш" в Назрани, где похоронены жертвы осетино-ингушского конфликта 1992 года, сказал он.

Осенью 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа произошел вооруженный конфликт между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии. По данным Генпрокуратуры, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618, получили ранения 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года". Принадлежность Пригородного района до сих пор является предметом споров и поводом для конфликтов.

На фоне традиционных траурных мероприятий по поводу депортации 1944 года в Ингушетии 23 февраля также отметили День защитника Отечества, рассказал советник главы Ингушетии, почётный юрист России Исса Костоев. "У нас много молодых людей, которые выбрали своей профессией трудную военную службу. Наши земляки - среди тех, кто сегодня достойно несет воинскую службу и укрепляет обороноспособность, и мы должны поздравлять их с профессиональным праздником. Но было решено проводить мероприятия в честь Дня защитника Отечества в городе-герое Малгобеке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из 13 репрессированных народов по национальному признаку лишь ингушский народ остается не реабилитированным, хотя 14 ноября 1989 года были принята декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся сталинской депортации, сказал Костоев.

Кроме того, в 1991 году был принят закон о реабилитации репрессированных народов, напомнил он. "Репрессии сталинского режима осуществлялись по разным направлениям: арестовывали и расстреливали учёных, медиков, артистов, военачальников. Их признавали шпионами, диверсантами, агентами. И это делалось в масштабе всей страны. Но самыми ужасными, самыми живучими остаются репрессии по национальной принадлежности", - уверен Костоев.

Замглавы Малгобека Батыр Мержоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в городе-герое на Мемориальном комплексе "Слава" прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. "В нем приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, глава города Малгобека Мусса Галаев, представители республиканской общественной организации "Боевое братство", малгобекского отделения Союза ветеранов Афганистана, юнармейцы, кадеты и жители города", - сказал он. Участники митинга вместе с юнармейцами возложили к мемориалу защитникам Малгобека цветы, отметил Мержоев.

День защитника Отечества был установлен в 1922 году, отметил генерал-лейтенант в отставке Магомед Султыгов. "С тех времен ингуши всегда были в рядах тех, кто защищал свое Отечество [...] Как можно не чтить память тех ингушей, которые принимали участие в боях против фашистов с первых дней Великой Отечественной войны? Много в этой войне погибло ингушей, много полегло на полях жестоких сражений, защищая Родину. Трагедию нашего народа забывать нельзя, эта беда коснулась каждой семьи. Я родился в селе Яндаре, а через четыре дня после моего рождения моих родных посадили вместе со всеми в вагоны и отправили в ссылку. Спасло меня только, видимо, материнское молоко и тепло материнского тела. Много пришлось пережить моей матери, моим родным в ссылке. Эта беда была одна на всех. Так что об этой трагедии народа забывать нельзя. Это однозначно. День защитника Отечества назывался по-разному в разные годы. Но суть остается прежней: это праздник защитника Родины. Нужно подходить к этой проблеме с умом: помнить о трагедии 1944 года, о годах депортации и в то же время чтить память тех, кто погиб на полях сражений за Родину, поздравлять с профессиональным праздником, отдавать почести тем, кто и сейчас несет нелегкую военную службу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2020 году пользователи соцсети предложили жителям Северного Кавказа отказаться от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля - в годовщину депортации чеченцев и ингушей. Совпадение Дня защитника Отечества с годовщиной депортации делает недопустимыми увеселительные мероприятия, считают глава Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев, депутат Закрий Мамилов и советник главы Ингушетии Исса Костоев. Минкульт республики не прорабатывает приемлемый формат мероприятий на 23 февраля, заявила в феврале 2021 года активистка Анжела Матиева.

"Кавказский узел" также писал, что 23 февраля Рамзан Кадыров и его приближенные не обошли вниманием 78-ю годовщину депортации вайнахов, но посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Уличные акции, которые прошли сегодня в Чечне, были посвящены Дню защитника Отечества и признанию Донецкой и Луганской народных республик.

Власти Чечни в 2011 году установили Днем траура и скорби народов республики 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова, назначив этот же день для поминовения жертв депортации вместо 23 февраля. Однако этот день не воспринимается в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом, большинство жителей республики продолжают считать Днем траура именно 23 февраля. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник". После длительного перерыва в Чечне снова возобновились официальные траурные митинги 23 февраля - они проводились в 2020 году и сегодня. При этом траурную дату в республике совмещают с празднованием Дня защитника Отечества.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны балкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".