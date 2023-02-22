Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Украину

22 февраля 2023, 16:19

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Очередная группа бойцов, прошедших курс подготовки в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 16 февраля.

Из аэропорта в зону военной операции вылетела отправилась новая группа бойцов после подготовки в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на месте бойцы "пройдут дополнительную подготовку на третьем и втором рубеже", перед тем как отправиться на передовую.

Как следует из видео. приложенного к публикации, в аэропорту присутствовали не менее нескольких десятков людей в военной форме, у ряда из них были нашивки "Север", "Ахмат."

Напомним, 28 октября 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации, в этот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики, призвав их вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября 2022 года, призыв к чеченской молодежи вступать в ряды вооруженных сил озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 получили ранения. Кадыров признал эти потери 27 октября 2022 года. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября 2022 года Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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