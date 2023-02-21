Жители Пятигорска в суде пытаются заставить власти благоустроить улицу

21 февраля 2023, 06:38

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Более трех лет жители Пятигорска пытаются заставить местную администрацию заасфальтировать улицу Ереванская, а также сделать систему отведения дождевой воды, которая затапливает их домовладения. Дело дошло до кассационного суда.

Инициативная группа жителей Пятигорска направили кассационную жалобу в Пятый кассационный суд на отказ местных властей заасфальтировать улицу и проложить дренажную систему. Пятигорский городской суд в 2019 году по иску прокурора вынес решение, которым обязал администрацию Пятигорска выполнить водоотведение ливневых вод с улицы Ереванская и положить на проезжей части асфальт, рассказала 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Варвара Рыжкова.

По ее словам, этому предшествовали многократные обращения в администрацию Пятигорска, а затем в прокуратуру. В жалобах жильцы домов, расположенных на указанной улице, указывали, что на улице практически нет асфальтового покрытия, из-за чего в дождливую погоду возрастает аварийность, а ливневая вода затапливает домовладения и прилегающие к улице земельные участки.

В суд в интересах граждан обратился прокурор Пятигорска. Он поставил вопрос о признании незаконным бездействия администрации города и управления архитектуры, строительства и ЖКХ Пятигорска.

В иске указывалось, что на протяжении шести лет администрация не принимает мер, чтобы предотвратить разрушительное воздействие дождевых вод на данный участок улицы, не устанавливает систему водоотведения на улицах Георгиевская и Ереванская, а также не приводит дорожное покрытие в соответствие с нормативными требованиями.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. На администрацию и управление архитектуры, строительства и ЖКХ Пятигорска была возложена обязанность в течение месяца устранить нарушения.

В суде представитель администрации сослался на дефицит бюджета городского округа и невозможность направления целевых средств на решение иных задач местного значения, однако суд эти доводы посчитал несостоятельными, указав, что отсутствие денежных средств не освобождает администрацию от исполнения возложенных на нее по закону обязанностей.

Решение суда вступило в законную силу. Исполнительный лист был направлен в Пятигорский городской отдел УФССП России по Ставропольскому краю. Однако в установленные сроки решение исполнено не было.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Пятигорска и главного судебного пристава Ставропольского края и взяла на контроль устранение выявленных нарушений. Но судебное решение не было исполнено и после этого.

23 ноября 2021 года 22 жителя улицы Ереванской подали иск о признании бездействия приставов незаконным. В иске указывалось, что неисполнение решения суда продолжает нарушать права заявителей на благоприятную окружающую среду и безопасность дорожного движения на улице Ереванской и на территории, прилегающей к ней.

В суде представители службы судебных приставов иск не признали. Они заявили, что выполнили исчерпывающий перечень действий, предусмотренный законом, по принуждению администрации Пятигорска к выполнению решения суда. В том числе взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, дважды взыскали штрафы по 30 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный срок.

Однако факты перечисления администрацией в федеральный бюджет взысканных средств в материалах исполнительного производства отсутствуют, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из истцов, юрист Владимир Гогонов.

Суд отказал в удовлетворении административного иска со ссылкой на то, что заявители не являлись стороной спора и не вправе предъявлять административный иск.

Ставропольский краевой суд отменил решение, указав, что заявители имеют право на обжалование бездействия ответчиков. При этом краевой суд отказал в удовлетворении исковых требований, мотивируя тем, что доказательства незаконного бездействия не были ими представлены.

Постановление Апелляционного суда в настоящее время обжаловано в Пятый Кассационный суд с просьбой отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

"Оказалось, что защита в суде законных прав и интересов жителей одной конкретной улицы - непростая задача. Для этого пришлось последовательно и методично доказывать обоснованность своих требований <...> За полтора года судебной тяжбы выяснилось, что для исполнения судебного решения нужно решить целый ряд задач, а именно - преодолеть сопротивление судебной системы, которая, применяя процессуальные уловки, затягивает судопроизводство, чем способствует выгораживанию власти от законных претензий граждан. Создать раздражающий фактор для руководителей органов власти, который в итоге способствует исполнению решений суда. Например, многократное оспаривание судебных актов. Иными словами, необходимо всколыхнуть «устоявшееся болото» взаимодействия органов власти на местах с целью ослабления сложившихся связей, защищающих ее бездействие», - заявил Владимир Гогонов.

По его словам, в июне 2022 года администрация Пятигорска заключила контракт с подрядчиком на выполнение водоотведения ливневых вод с улицы Ереванской, а также на устройство твердого дорожного покрытия. Однако работы не выполнены. Водоотвод не смонтирован, дорожное покрытие сделано только на части улицы. Причина в том, что заказчик не обеспечил проектную документацию для выполнения системы водоотвода ливневых вод, в результате чего подрядная организация не смогла определить, как сделать водоотвод. «Таким образом, администрация после первых судебных разбирательств создала видимость выполнения решения суда, однако должной проектной проработки сложившейся проблемы специалисты администрации Пятигорска не выполнили. В результате чего по истечении более трех с половиной лет с даты принятия судебного решения проблема не устранена. И когда будут устранена – неизвестно», - заключил Гогонов.

Комментариями властей Пятигорска по поводу претензий жильцов улицы Ереванской "Кавказский узел" пока не располагает.

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