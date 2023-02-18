Жительнице Нальчика присуждена компенсация за невыдачу ей лекарств

18 февраля 2023, 21:04

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Суд в Нальчике назначил Бэлле Керефовой 32 тысячи рублей за невыдачу положенных ей льготных лекарств для лечения онкологического заболевания. Решение оспорили сама истица и медучреждения, которые суд обязал выплатить компенсацию, но Верховный суд республики оставил его в силе.

Жительница Кабардино-Балкарии с онкозаболеванием Бэлла Керефова добилась решения о признании незаконными действий онкологического диспансера, который не предоставил ей жизненно важные препараты для лечения онкологического заболевания, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Истица обратилась в Нальчикский горсуд с требованиями признать незаконным бездействие Минздрава Кабардино-Балкарии, республиканского онкодиспансера и ЦРБ имени Хацукова, которые не обеспечили ее препаратом "Капрелса" и золедроновой кислотой, обязать учреждения своевременно и в полном объеме поставлять лекарства Керефова объяснила тем, что с 2017 года она стоит на учете с онкологическим заболеванием, ей были выписаны ряд препаратов. Однако в 2020 году препараты ей не выдали, обращения в Минздрав и медучреждения не помогли, ей пришлось приобретать их самостоятельно, а один из препаратов пришлось принимать в меньшей дозировке, следует из решения Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Истица указала, что в связи с отсутствием должного лечения у нее произошло ухудшение состояния - увеличение опухоли, которое привело к тому, что Керефова лишилась возможности самостоятельно передвигаться, это ее заявление подтверждается результатом магнитно-резонансной томографии. Она попросила суд выплатить компенсацию затраченных на приобретение лекарств средств в размере 50 тысяч рублей, а также компенсировать моральный ущерб - по 500 тысяч рублей от Минздрава и онкодиспансера и 50 тысяч рублей от больницы.

Однако Нальчикский горсуд назначил ей компенсацию потраченных на лекарства средств в размере 19 тысяч рублей, а также постановил взыскать 10 тысяч рублей с онкодиспансера и 3 тысячи рублей - с больницы в качестве компенсации морального вреда. Это решение было обжаловано как Керефовой, которая настаивала на большей сумме компенсации. так и медучреждениями.

Больница в возражении на иск указала, что "недостаточность объема бюджета по ОМС" в условиях, когда больница оказывала помощь пациентам с COVID-19, не позволяла закупать препараты, которые проходят в целевых заявках за счет средств федерального бюджета и бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение Нальчикского горсуда в силе, в частности, указав, что суде первой инстанции правильно оценила сумму морального ущерба из-за "неполучения своевременно истцом <по вине медучреждений> жизненно важных препаратов, что повлекло физические и нравственные страдания истца", следует из решения от 2 февраля, которое опубликовано на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что ранее группа онкобольных записала видеообращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. Участники ролика, распространенного 18 декабря 2021 года, рассказали, что с начала ноября 2021 года за получением жизненно важных лекарственных препаратов им приходится выезжать в Дагестан, в частную клинику. Перебои с обеспечением онкологических больных жизненно важными препаратами с начала 2021 года стали постоянными, сообщила организатор и руководитель группы "Сообщество онкологических больных Кабардино-Балкарии" Аксана Кучменова. Некоторым онкобольным пришлось обращаться в суд, чтобы получить назначенные лекарства, рассказал руководитель регионального отделения "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов.

16 августа 2022 года в соцсетях появилось видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пациенты нальчикского онкодиспансера рассказали, что не получают должного лечения в медучреждении. Они потребовали уволить главного врача и обеспечить онкобольных медпомощью.

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