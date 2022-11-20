Жители Нарткалы пожаловались на плохие условия в больнице

20 ноября 2022, 10:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Помещения больницы в городе Нарткала отапливаются неравномерно, из-за чего в одних палатах душно, а в других холодно, и в больнице нет горячей воды, пожаловались местные жители в соцсети. Часть комментаторов возмутилась такими условиями, а другая часть заявила, что похожая ситуация и в других больницах Кабардино-Балкарии.

19 ноября в Instagram-паблике* patriot_nalchik была опубликована жалоба пациента, что в больнице в городе Нарткала низкая температура. "Хочу обратиться с жалобой, чтобы Минздрав немедленно обратил внимание. Мы лежим в инфекционной больнице города Нарткала. Нас положили с двумя детьми сюда, болеем, температура, инфекция, а тут в палатах холодно. Говорят, привезите из дома обогреватель. А если нет?" – сказано в публикации.

"Мы здесь еще больше заболели, пожалуйста, срочно разберитесь, тут детям плохо", – добавил автор жалобы.

На 10.25 мск эта запись в Instagram-паблике* patriot_nalchik, на который подписаны около 218 тысяч пользователей, набрала 432 отметки "нравится" и 25 комментариев. Часть их авторов возмутили условия в больнице.

"Ужас. Это что за условия такие?" – написала hasanovna__1_.

"Кошмар. И это больница? Не лечат, а калечат", – считает osadcheva_tv.

"На горячую линию президента России звоните. Тут не помогут", – посоветовал пользователь bahua_magosaid8gmail.com_.

Другие комментаторы тоже пожаловались на плохие условия в больнице. "В 2012 году попали в эту больницу, то же самое было. Принесите обогреватель, микроволновку, подушку и так далее", – рассказала bilimgotova_kusheva_oksana.

"Неделю назад лежали, то же самое. Батареи еле тёплые, в палате холодно, тёплой воды нет", – заявила alinayaaa_.

"Ещё там нет горячей воды. Куда смотрят наши органы полиции?" – спросила tamara_badrakova.

"Мы тоже сейчас лежим в этой же больнице. Не знаю, в какой вы палате, но у нас настолько жарко, что дышать трудно", – отметила liana_ashin.

"Мы тоже лежим тут. В некоторых тепло, а в некоторых холодно, плюс ещё вода ледяная", – написал ей в ответ пользователь beenaa.12.

"У нас тоже жара, мы тоже лежим. Но воды тёплой нет, соглашусь", – ответил пользователь fatimarysti.

Часть других пользователей заявила, что в других больницах Кабардино-Балкарии тоже плохие условия.

"В республиканской пульмонологии в палатах окна старые, не закрываются. С пневмонией лежат люди. Двадцать первый век", – отметил пользователь faya_555.

"В РКБ города Нальчик пусть в порядок наведут.... Пациенты покупают лекарства", – пожаловался пользователь balooo_9.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 10.15 мск 20 ноября на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалоб пациентов на плохие условия в больнице в Нарткале.

Отметим, что 25 января жители Приэльбрусья обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой не присоединять больницу в поселке Эльбрус к районной больнице. Они заявили, что жители ближайших поселков лишатся возможности получать качественное лечение. Минздрав на это ответил, что без слияния двух медучреждений местные жители рискуют остаться без помощи врачей узких специальностей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.