Жители дагестанского села рассказали об ущербе от пожаров

16 февраля 2023, 20:00

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В Хамаматюрте после пожаров из-за скачка давления газа повреждено имущество жильцов восьми домов, сообщил глава села. От пожаров пострадала кухонная мебель и бытовая техника, рассказали сельчане.

Как писал "Кавказский узел", власти Бабаюртовского района сообщили, что из-за скачка давления в газопроводе в селе Хамаматюрт 12 февраля произошли пожары в нескольких домах. Предварительной причиной было названо засорение регулятора давления, но власти не исключили, что причиной возгорания могли стать неправильно установленные газовые плиты или незаконно протянутые газовые трубы с низким диаметром. Местные жители пожаловались на холод в домах, а также раскритиковали чиновников и сотрудников газовых служб за нестабильную подачу газа.

От возгорания пострадали восемь домов, рассказал глава села Хамаматюрт Амир Казанбиев корреспонденту "Кавказского узла". "Все дома целые. От огня повреждения получили, в основном, кухонная мебель, холодильники, то, что находилось рядом с газовой плитой", - сообщил Казанбиев.

По словам главы села, причины скачка давления газа выясняются. По предварительной версии, не сработало автоматическое отключение газа при изменении его давления в сети. "Пострадавшим людям будет оказана вся необходимая помощь и выплачены компенсации. Оценкой ущерба каждого из жителей занимается специальная комиссия", - сказал Казанбиев.

Житель села Хамаматюрт Шамсутдин Магомедов рассказал, что от возгорания сгорела кухонная мебель и пострадал холодильник."Я поставил чайник, через некоторое время запахло газом. Услышал гул, вижу, что чайник объят пламенем. От давления газа даже выскочил соединительный шланг. Своими силами еле смог перекрыть подачу газа и потушить пожар", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов отметил, что газ в дом был проведен согласно проекту, газовая плита проходила техосмотр, никаких незаконных подключений не было. Ранее на плохое давление газа он не жаловался. "В те дни стояла морозная погода, жители говорили, что газовики из-за этого увеличили давление газа в сети", - добавил он.

После ЧП к нему домой пришли представитель газовых служб, отделения полиции и глава села. "Они зафиксировали ущерб, сказали, все компенсируют", - говорит Шамсутдин Магомедов.

У родных жителя села Ахмеда также сгорела кухонная утварь и бытовая техника, самому помещению причинен ущерб. "Из администрации села приходили люди, сказали, подсчитают ущерб, составят акт и потом возместят убытки. Читал, что предварительная версия пожара – это неправильно установленные газовые плиты, или подключенные газовые трубы малого диаметра. Не знаю, как у других, у родственников ничего такого не было. Скорее всего, газовики подали повышенное давление", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Арсен Магомедов рассказал о порядке возмещения ущерба при пожаре. По его словам, вначале необходимо установить причину и виновника пожара, и документально это зафиксировать. "При пожаре это делают МЧС и Ростехнадзор. Потом следует документально оценить причиненный ущерб. Этим занимаются оценочные компании, их можно найти в интернете. В итоге написать досудебную претензию о возмещении причиненного ущерба. Если она добровольно не исполнена, обратиться в суд", - рассказал юрист.

26 января в Махачкале произошли пожары в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева из-за повышения давления газа. Пострадали как минимум два человека.

Власти Дагестана отчитались о выплатах семьям, в квартирах которых произошли пожары в Махачкале. Пострадавшие были разделены на три группы. Первой принято решение оказать помощь в размере 100 тысяч рублей, второй группе - 50 тысяч рублей, третьей группе – по 30 тысяч рублей, сообщило правительство Дагестана.

"Выплаты получили 15 человек. Сумма оказания благотворительной помощи от компании "Газпром" составила 770 тысяч рублей, средства уже перечислены", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики от 6 февраля.

Министр юстиции Дагестана Ханлар Пашабеков сообщил, что вопрос компенсации ущерба страховой компанией АО "Согаз" может быть решен положительно в течение трех месяцев после проведения оценки намеченного ущерба, указано в публикации.

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