Два человека пострадали вследствие газовых пожаров в Махачкале

27 января 2023, 05:02

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Ожоги и отравление угарным газом получили жители квартир в Махачкале, загоревшихся из-за повышенного давления в газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинские спасатели днем 26 января сообщили о пожарах, которые произошли в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева из-за повышения давления газа. МЧС заявляло, что возгорания были в семи квартирах.

Два человека пострадали из-за возгораний в связи с высоким давлением газа в жилых домах на улице Лаптиева в Махачкале, сообщило вечером 26 января управление СКР по Дагестану.

По информации ведомства, из-за нарушений в подаче газа загорелись "порядка десяти квартир". Инцидент расследуется по статье об оказании опасных для потребителя услуг (часть 1 статьи 238 УК России), сообщил Telegram-канал дагестанского Следкома.

Минздрав Дагестана подтвердил информацию о двух пострадавших. Одного пострадавшего с ожогами доставили в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы, второй направлен в больницу скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом, указано в Telegram-канале ведомства.

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