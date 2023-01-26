Из-за нарушений в подаче газа в нескольких домах в Махачкале произошли пожары

26 января 2023, 13:56

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В Махачкале пожары произошли в семи квартирах после того, как повысилось давление газа в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева, сообщили спасатели.

По данным управления МЧС по Дагестану, на номер экстренной помощи "112" поступают сообщения, о повышении давлении газа в нескольких многоквартирных домах в Махачкале по улице Лаптиева.

"Пожары возникли в семи квартирах, из них в трех квартирах пожары потушены до прибытия пожарных подразделений. В четырех квартирах продолжается тушение", – сообщило ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

В тушении пожара задействованы два пожарных расчета, направлены две бригады газовой службы, уточнили спасатели в другом сообщении, не приведя при этом иных подробностей.

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