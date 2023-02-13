13 февраля 2023, 09:14

Пожары в нескольких жилых домах произошли в дагестанском селе из-за нарушений в подаче газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за скачка давления в газопроводе в селе Хамаматюрт Бабаюртовского района произошли пожары в нескольких домах, сообщили власти. Местные жители пожаловались на холод в домах, а также раскритиковали чиновников и сотрудников газовых служб за нестабильную подачу газа.

Вечером 12 февраля администрация Бабаюртовского района Дагестана сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что в селе Хамаматюрт в нескольких домах произошли возгорания из-за скачка давления газа.

"Никто не пострадал. Как отмечают специалисты, регулятор давления забился и из-за этого произошел скачок давления. Не исключается и то, что причиной возгорания могло произойти из-за неправильного установления газовых плит или незаконно протянутых газовых труб с низким диаметром", – сказано в публикации.

Запись про ЧП в Хамаматюрте была также опубликована в Instagram-паблике* news_dag05. Автор публикации уточнил, что пожары произошли в 15 домах.

На 06.20 мск 13 февраля эта публикация в Instagram-паблике* news_dag05, на который подписаны около 51,9 тысячи пользователей, набрала 83 отметки "нравится" и 23 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников и коммунальщиков.

"Хорошо, что днём случилось, многие сразу отключили газ. А если это произошло бы ночью, то много домов сгорело бы", – отметил пользователь patiapsicholog.

"Какие неответственные люди, эти сотрудники газовых служб", – написал ibrashev.ibragim.

"Когда холодно, начинаются ремонтные работы, каждый день отключают то газ, то свет. Комнаты не нагреваются совсем. За что платят газовикам и электрикам?" – задалась вопросом patimat_gadjieva24.

"Почему страдает всегда простой народ, а чиновники не обращают внимания на проблемы? В домах холодно, детей невозможно купать, сразу начинают болеть. Когда же это всё закончится?" – спросил пользователь kavsik_1976.

"Село Хамаматюрт. Нет газа, слабое напряжение электричества, мёрзнут дети, куда смотрят власти?" – написал пользователь shoma1__.

"Чтобы власти обратили внимание обязательно нужны жертвы?" – задался вопросом пользователь naidoo____.

"Пусть ответят за свои ошибки", – потребовала khadizhat_33.

"В домах холодно в такую погоду. Примите меры, сколько можно?" – потребовала madina_magomedova1212.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 26 января в Махачкале произошли пожары в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева из-за повышения давления газа. Пострадали как минимум два человека.

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Примечание:

"Меликов отчитался о проверке после взрыва в Хасавюрте", "В селах Левашинского района сохраняются проблемы с газоснабжением", "Пострадавшая при взрыве газа девочка из Дагестана отправлена в Нижний Новгород".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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