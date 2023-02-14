Следствие в Чечне 10 раз отказалось возбуждать дело о пытках Хасана Исламова

14 февраля 2023, 21:58

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Силовики пытками заставили жителя Чечни Хасана Исламова признаться в организации незаконного вооруженного формирования. Суд приговорил его к 6,5 годам колонии, проигнорировав заявления Исламова о пытках и его невиновности. Следствие 10 раз выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщила Команда против пыток*.

Мать Хасана Исламова Табарик обратилась к правозащитникам в сентябре 2019 года. Она сообщила, что 3 февраля 2019 года в станице Савельевская Чеченской Республики силовики задержали троих её сыновей: Хасана, Хусейна и Харона. Хусейна и Харона почти сразу отпустили, а Хасана оставили. Правозащитникам удалось встретиться с ним в СИЗО. Исламов рассказал, что после задержания в феврале его доставили в отдел силовой структуры, где двое силовиков били его руками, ногами и били палкой, требуя подписать признание в том, что он планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

"<Силовик> попросил, чтобы ему принесли палку. Он ударил ей по столу и от стола отломился угол. Он сказал: «Подумай, что случится с тобой, когда я начну ей бить». Потом мне дали послушать аудиозапись, на которой слышно, как избивают моего друга, и он кричит", — приводятся его слова на сайте КПП*.

Позже Исламова, по его словам, перевезли в другое отделение, где около пяти часов избивали шлангом из металлопластика и пытали током. Затем, по словам Хасана, его два месяца держали в гараже, при этом дну ночь он провел стоя, пристегнутый наручниками к трубе за руку. С ним находился и его друг, которого также заставляли признаться в участии в незаконном вооруженном формировании. "Я слышал, как пытали других в гараже каждую ночь", — приводятся в публикации его слова.

Хасану предъявили обвинение и оформили его задержание только 1 апреля 2019 года. В апреле 2022 года суд признал Хасана виновным в организации незаконного вооруженного формирования (статья 208 УК) и незаконном хранении оружия (статья 222 УК). Его приговорили к 6,5 годам колонии. В суде Хасан отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям и говорил, что признал вину под пытками, отмечается в сообщении.

Юристы КПП* и мать Исламова неоднократно обращались в следственные органы и прокуратуру по факту произошедшего. В Шейх-Мансуровском следственном отделе Грозного с августа 2019 года и по настоящее время проводится проверка в отношении сотрудников полиции. Вынесено 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись руководителем следственного органа и прокурором. При отменах следователю неоднократно давались указания о необходимых проверочных действиях, которые не выполнены до сих пор. 8 февраля в Старопромысловском районном суде Грозного состоялось судебное заседание: юристы КПП* обжаловали последнее незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На заседании выяснилось, что материал вновь направлен для проведения дополнительной проверки. В связи с этим суд прекратил производство по жалобе, сообщили правозащитники.

В Чечне и других регионах России действует практика ухода следователей от ответственности особенно по делам, где речь идет о применении пыток, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя аналогичный случай чеченского актера Тимура Дебишева, который пытается добиться привлечения силовиков к ответственности за пытки, но из-за действий следствия не может дойти до рассмотрения жалобы в суде. Они отметили, что российское законодательство предоставляет следственному комитету колоссальные возможности для отказа в возбуждении уголовного дела. Раньше оспорить такие действия можно было в Европейском суде по правам человека (Россия отказалась выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года - Прим. "Кавказского узла").

В 2018 году актер грозненского Русского драматического театра имени Лермонтова Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из чеченского фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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