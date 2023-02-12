Суд в Чечне оставил в силе увольнение контрактника за отказ от командировки

12 февраля 2023, 18:13

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Командование воинской части обоснованно уволило контрактника Заура Каимова за отказ отправиться в служебную командировку, решил военный суд в Грозном.

Грозненский гарнизонный военный суд не удовлетворил иск бывшего военнослужащего-контрактника Заура Каимова, который оспорить приказ об увольнении из армии за отказ от командировки во время военной операции на Украине, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В суде Каимов заявил, что с 2016 года добросовестно исполнял условия контракта, будучи командиром минометного расчета, и безосновательно был привлечен к дисциплинарной ответственности. Его командиры заявили, что 11 июля 2022 года контрактник отказался убыть в служебную командировку на боевой полигон, в связи с чем и был издан приказ о его увольнении.

На какой именно полигон должен был отправиться контрактник, суд не уточнил. Сам Каимов подтвердил, что получил указание о командировке, но пояснил, что планировал пройти военно-врачебную комиссию и поэтому не поехал на полигон, пишет издание.

Заур Каимов в своем иске просил суд признать незаконными и отменить приказы командира о привлечении его к дисциплинарной ответственности, досрочном увольнении его с военной службы и исключении из списков личного состава воинской части, говорится в тексте решения, опубликованного в карточке дела на сайте суда.

"В судебном заседании Каимов З.А., оспаривая законность привлечения его к дисциплинарной ответственности, пояснил, что 11 июля 2022 г. он не отказывался убывать на полигон в служебную командировку, однако ему нужно было пройти военно-врачебную комиссию. Между тем, вопреки доводам административного истца, совершение им грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в уклонении от исполнения обязанностей военной службы – отказ убывать в служебную командировку на полигон «<данные изъяты>», подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств", - указал суд.

Суд пришел к выводу, что действия командования части были правомерными. "Оснований для признания незаконным приказа командира войсковой части […] в части исключения административного истца из списков личного состава воинской части у суда также не имеется, в связи с чем требования административного искового заявления являются необоснованными и неподлежащими удовлетворению", - говорится в тексте решения суда.

"Кавказский узел" писал также о бойце спецназа ГРУ Виталии Мозгалине из Краснодарского края, который отказался участвовать в военной операции на Украине и был разжалован из ефрейтора в рядовые. Командование имело право разжаловать Мозгалина, поскольку мобилизация, ограничившая права военнослужащих, официально не завершена, указали тогда опрошенные юристы.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

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