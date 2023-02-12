Переселенцы в Гори потребовали выдать им жилье

12 февраля 2023, 12:56

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Вынужденные переселенцы, живущие в здании бывшей больницы в Гори, опасаются пострадать в результате землетрясения, заявили участники акции протеста, призвав власти Грузии предоставить им более безопасное жилье.

Как писал "Кавказский узел", вечером 11 февраля землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Озургети на западе Грузии. Подземные толчки сильно ощущались в многоэтажных домах, рассказали местные жители.

Вынужденные переселенцы, живущие в здании бывшей наркологической больницы в Гори, провели сегодня акцию протеста, требуя переселения из здания и предоставления им нормальной жилплощади.

"Стены здания покосились, и самое слабое землетрясение станет концом для проживающих здесь семей. Здесь живут 80 человек, неужели государство не может о нас позаботиться?" – сказала в эфире телеканала "Формула" одна из протестующих, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другая женщина пожаловалась на власти, утверждающие, что у них нет денег на переселение. "Я боюсь ночевать с детьми в этом здании, но выхода не вижу. Вы же сами видите, как участились землетрясения в нашем регионе. Мы боимся за своих детей", - сказала она в эфире телеканала.

Бюро экспертизы изучило состояние здания, но результ неизвестен, отметили авторы телесюжета. Всего в Грузии живут около 270 тысяч вынужденных переселенцев - 240 тысяч из Абхазии и до 30 тысяч из Цхинвальского региона (Южной Осетии), говорится в телесюжете.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, сегодня около Озургети произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Отметим, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. По данным Минздрава Турции на 11 февраля, число погибших достигло 22 327, ранения получили 80 278 человек.

В Грузии существует проблема с выделением жилья для вынужденных переселенцев и беженцев, они и ранее проводили акции протеста с требованием расселить их. По данным властей страны, за 2020-2021 годы в Грузии получили жилье более 7000 семей вынужденных переселенцев. К 2024 году планируется расселить еще до 7000 семей вынужденных переселенцев.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано около 270 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году. Подробности вооруженного конфликта 2008 года собраны в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

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