Землетрясение напугало жителей Озургети

11 февраля 2023, 21:36

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня в Озургети на западе Грузии. Подземные толчки сильно ощущались в многоэтажных домах, рассказали местные жители.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 19:33 (18.33 мск). Эпицентр был расположен в районе горы Бахмаро в районе Озургети в Грузии, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Института наук о Земле.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра после этого землетрясения зафиксированы еще два подземных толчка, магнитуда составила 3,0. Их эпицентр также располагался в районе Озургети, указано на сайте центра.

Жительница Озургети сообщила, что в момент землетрясения она находилась в квартире на 10-м этаже , дом сильно трясло. По ее словам, люди после подземных толчков боятся заходить в дом.

Другая жительница рассказала , что "очень испугалась". "Конечно, мы все напуганы, тем, что случилось в Турции", - перевел ее слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Землетрясение также почувствовали и жители Батуми.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. В числе погибших двое гражлдан Грузии и не менее четырех граждан Азербайджана.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сегодня уточнил, что чило погибших в результате землетрясения достигло 22 327, ранения получили 80 278 человек, сообщило сегодня ТАСС.

После землетрясения в Турции премьер-министр Грузии распорядился направить туда спасателей и технику для помощи в разборе завалов, всего помощь в разборе завалов оказывают сто грузинских спасателей. Помощь оказали и соседние страны. Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения.

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