Еще 40 спасателей вылетели из Грузии в Турцию

08 февраля 2023, 15:09

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Число грузинских спасателей, направленных в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения, увеличено с 60 до 100, сообщило МВД. Погибшими в результате сейсмотолчков числятся уже более 8,5 тысячи человек, заявил президент Турции.

Как писал "Кавказский узел", после землетрясения в Турции премьер-министр Грузии распорядился направить туда спасателей и технику для помощи в разборе завалов. Азербайджан направил в Турцию 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны. Правительство Армении сегодня сообщило, что 56 спасателей направлены в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения.

6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. По данным на 8 февраля, погибли 6234 человека, в том числе как минимум два гражданина Грузии, ранены 37 011 человек, в том числе не менее четырех граждан Азербайджана. Азербайджан направил в Турцию оборудование для полевого госпиталя и палатки для размещения оставшихся без жилья.

Еще 40 грузинских пожарных-спасателей направлены в Турцию, где сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии уже участвуют в ликвидации и спасательных мероприятиях после землетрясения, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, новая группа уже выехала из Грузии в Турцию. Они присоединятся к группе грузинских спасателей в провинции Адыяман, информирует на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

В поисковых работах в провинции Адыяман до сегодняшнего дня были задействованы 60 грузинских спасателей, пишет сегодня со ссылкой на посла Грузии Георгия Джанджгаву "Новости-Грузия".

По словам губернатора Адыямана Махмута Чухадара, в провинции разрушено множество зданий и тысячи людей находятся под завалами, сообщает издание.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8547, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 8574, пострадало 49 133 человека, разрушено 6 444 здания", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 находился на территории провинции Кахраманмараш около границы с Сирией. За первым толчком последовали более 50 афтершоков. Президент Турции объявил общенациональный траур по 12 февраля.

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