Геологи упрекнули власти Дагестана в беспечном отношении к сейсмоопасности

11 февраля 2023, 17:09

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Власти Дагестана уделяют мало внимания сейсмоустойчивости домов в республике, это чревато трагедиями в случае сильных землетрясений, указали специалисты после разрушительного землетрясения в Турции. Строительство в регионе ведется с учетом сейсмоопасности, возразили в Минстрое Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика находится в сейсмоопасной зоне, но сейсмическое микрорайонирование в регионе не проводилось с 1933 года. По его словам, в опасной зоне находятся более 100 населенных пунктов, в 20 из них требуется "принятие безотлагательных мер по защите населения". Там проживает 12 тысяч человек, отметил Меликов.

6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений. По данным на 11 февраля, в Турции число погибших достигло 20 213 человек, 80 052 получили ранения. В Сирии насчитывается 3513 погибших и 5245 пострадавших.

В Дагестане более 70% территории занимает зона чрезвычайной сейсмической опасности, в нее входят большинство городов республики, в том числе и Махачкала, сообщил директор дагестанского филиала Единой геофизической службы РАН Хаскил Магомедов. "В Дагестане последние 30 лет ведется бесконтрольная застройка территорий, при этом практически нет никакой работы по их сейсмическому районированию", - сообщил Магомедов.

Сейсмическое районирование в Дагестане не проводилось более 30 лет, подтвердил главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Василий Черкашин. Сейсморайонирование представляет собой уточнение сейсмичности территории, после которого проводится микрорайонирование городов, где предполагается строительство высотных зданий или опасных предприятий, пояснил ученый. "Микрорайонирование - это уточнение сейсмичности территории. В него входит множество исследований, позволяющих определить характеристики грунтов. Эта информация лежит в основе работы проектировщиков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестан входит в число регионов с наиболее высокой сейсмичностью, а в 2020 году была введена карта сейсморайонирования ОСР-2016, в которой сейсмичность Махачкалы была понижена, отметил он.

"Ученые Института геологии были удивлены, что в данном документе сейсмичность Махачкалы понижена на один балл - с девяти до восьми. В то же время, в некоторых районах, где исторически не было высокой сейсмичности, ее увеличили на балл. В Махачкале 13 сочетаний грунтов. В одном месте располагается шестибалльная зона, а рядом может быть восьмибалльная. Сейсмическое микрорайонирование Махачкалы не проводилось более 30 лет, хотя его положено делать каждые 10 лет. Мы неоднократно призывали откорректировать карту ОСР-2016, в итоге министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзулин отменил ее в январе 2021 года", - рассказал Черкашин.

В 2020 году в Дагестан поступили федеральные средства на сейсмическое районирование, но власти республики отказались от них. По словам Черкашина, он ознакомился с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана, адресованным вице-премьеру республики. В нем говорилось, что "комитет считает нецелесообразным проводить детальное сейсмическое районирование Дагестана".

При этом указывалось, что возможно микрорайонирование городов, но финансировать эти работы предлагалось из бюджета муниципалитетов. По имеющимся расчетам, на сейсморайонирование Махачкалы требуется 1,2 миллиарда рублей, но такие средства город выделить не в состоянии, отметил Василий Черкашин.

По его словам, высокая сейсмичность Кавказских гор обусловлена взаимодействием трех тектонических плит - Аравийской, Скифской и Анатолийской платформ. "В последние годы сильных землетрясений в Дагестане не было, но небольшие происходят. Это хорошо, так как не накапливается крупный потенциал, напряженность земной коры «сбрасывается». Но наблюдения ученых указывают на то, что идет миграция сейсмичности со стороны Анатолийской платформы, что предопределяет ее рост в ближайшие десятилетия. Собранные данные говорят о том, что к 2030-м годам в Дагестане возможно сильное землетрясение", - рассказал Черкашин.

Он считает необходимым срочно провести обследование сейсмоустойчивости многоквартирных домов Махачкалы. "Бывает, что дом можно сохранить, усилив конструкции. В случае, если здание не соответствует строительным нормам и сейсмичности, его надо снести и думать, как помочь жителям. Если срочно не предпринять эти меры, последствия могут быть непредсказуемыми", - сказал Василий Черкашин.

При разработке проекта строительства проектировщик закладывает характеристики с учетом максимально установленной для Дагестана сейсмической активности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минстроя Дагестана.

"В соответствии с требованием градостроительного законодательства каждый проект проходит экспертизу. В свою очередь, управление государственного строительного надзора проводит надзор строящегося объекта, прошедшего экспертизу, на его соответствие требованиям проектной документации", - рассказал представитель министерства.

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