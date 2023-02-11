Азербайджанские студенты вынужденно прервали обучение в Турции после землетрясения

11 февраля 2023, 13:32

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Граждане Азербайджана, возвращенные из Турции на родину после землетрясения, разместились у родственников, сообщили представители властей. Людям пришлось оставить в Турции жилье, работу и имущество, а студенты не знают, смогут ли продолжить обучение в турецких вузах, рассказали эвакуированные и их родственники.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений. По данным МИД Азербайджана на 9 февраля, среди погибших - четыре гражданки Азербайджана, из зоны бедствия автобусами были вывезены на родину 395 граждан Азербайджана. Эвакуация автобусами быстрее и удобнее, к тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации, пояснил МИД.

По данным на 11 февраля, число погибших превысило 20 тысяч человек, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджу. "Число погибших достигло 20 213 человек, 80 052 получили ранения", - приводит его слова "Интерфакс". В Сирии, по данным телеканала CNN, насчитывается 3513 погибших и 5245 пострадавших, информирует агентство.

По данным на сегодня, 438 граждан Азербайджана и их близкие родственники (граждане Турции) эвакуированы из зоны землетрясения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде. "Среди эвакуированных 58 малолетних и 209 азербайджанцев, получающих образование в турецких университетах. Эвакуация продолжается, процесс контролируется посольством Азербайджана. Специальные автобусы в Азербайджан отправляются из городов Гахраманмараш, Газиантеп и Адана", - рассказал он.

Согласно опубликованной информации посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова, в зоне землетрясения находились около 600-700 студентов из Азербайджана. Посольство сообщило о пяти гражданах Азербайджана, погибших при землетрясении. Решаются вопросы транспортировки тел в Азербайджан, говорится в заявлении дипмиссии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" связался по телефону с некоторыми гражданами Азербайджана, приехавшими из Турции. Керим Абдулгасанов рассказал, что с женой и двумя детьми приехали из Аданы. Мужчина пояснил, что в Турции работает, а жена домохозяйка, их дети учатся в средней школе. Бакинскую квартиру они сдавали квартирантам, отправлявшим им оплату в Турцию.

"В первые дни живем у брата в Баку. Тесно, у него отцовский дом, но терпимо. Решаем, где и сколько времени нам здесь жить. Можем временно арендовать однокомнатную квартиру или договориться о выезде квартирантов из нашей бакинской квартиры. Президент [Турции] Эрдоган обещал, что за год разрушенные дома восстановятся. Вернемся в Турцию. Там мы снимали квартиру, она не пострадала, но коммуникации не работают, жить в таких условиях невозможно. В Азербайджане в государственные органы не обращались, мы граждане страны, в помощи не нуждаемся. Неправильно просить помощь, когда тысячи людей в Турции вынуждены жить на улицах", - сказал Керим Абдулгасанов.

44-летний Расул Исмаилзаде работал в Гахраманмараше и был вынужден вернуться в Сумгаит, где постоянно проживает его семья, и сейчас живет в своей квартире. "Меня заботит мое трудоустройство. В Турции я работал на фабрике, производящей корма для животных. В Сумгаите есть такие производства, но из-за высокой безработицы вряд ли там есть свободные места. Здесь работу не ищу. Пока прихожу в себя от пережитого, отдыхаю с детьми. Деньги есть, причины обращаться [к властям] за помощью не вижу. Звоню в Турцию, вернусь туда, как только появится возможность и заработает фабрика", - рассказал Исмаилзаде.

Братья Магомед и Орудж из азербайджанского поселка Алят вернулись 9 февраля из пригорода Газиантепа, где жили и работали. Их волнует имущество, оставленное в Турции, в арендованной квартире, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец братьев. "Покидали ночью, в срочном порядке, только заперли дверь. По телевизору видели, что в зоне землетрясения орудуют воры. Звонить туда невозможно, связи нет, беспокоимся, дома остались дорогие бытовые вещи - телевизор, холодильник, кондиционер. Успели взять только деньги и документы. Сейчас живем в своих домах, в Аляте", - передал слова сына мужчина.

По его словам, оба брата - граждане Турции, их жены и дети не успели переехать в Газиантеп, они граждане Азербайджана. По истечении 90 дней Магомед и Орудж, будучи иностранцами, обратятся в Миграционную службу для продления права на проживание в Азербайджане, других причин обращаться в госорганы у них нет, рассказал отец братьев.

Студентка Лачин Вердиева поселилась в Баку, в квартире отца, откуда она выехала два года назад, окончив школу и поступив в университет Гахраманмараша. Семья Вердиевых озабочена продолжением учебы Лачин. По их словам, они не знают, возобновятся ли занятия в университете, или студентов отправят продолжать учебу в другом турецком вузе.

"Сейчас я в родном доме, ни в чем не нуждаюсь, звоню к подругам в Турцию, обсуждаем наше будущее. Если скажут, что университет Гахраманмараша закроется, будем обращаться в министерство образования Азербайджана с просьбой обеспечить продолжение обучения на родине", - сказала Лачин Вердиева корреспонденту "Кавказского узла".

Студент университета в Искендеруне Забил Алиев тоже вернулся в родную семью, они проживают в азербайджанском городе Мингячевир. Его родители рады, что сын здоров и не пострадал. "Для нас сейчас главное - сын вернулся, живой. Все остальное второстепенное. Ждем сообщений из Турции, сын постоянно на связи, ведь обучение прервано, там остались его документы. Мы заплатили за обучение заранее, за первое полугодие 2023 года. Уверены, что Турция восстановится. Забил хочет вернуться туда, помогать пострадавшим, мы его с трудом удерживаем", - рассказала мать студента.

Минобрнауки Азербайджана пока занято вопросами эвакуации студентов из Турции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы министерства Джасарат Валехов.

"Силы брошены на эвакуацию. Главное - вернуть студентов, чтобы все были здоровы. На следующей неделе, если назреет необходимость, займемся вопросом продолжения их образования. Все зависит от решения турецких университетов", - сказал он.

Председатель общественного совета при Государственной миграционной службе (ГМС) Азер Аллахверанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ГМС согласно своему профилю не занимается эвакуацией, трудоустройством и финансированием вынужденно переселенных людей и иностранцев, приехавших в Азербайджан.

"Вернувшиеся из зоны бедствия в Турции граждане Азербайджана обеспечены имуществом и жильем на родине, и получают положенные им выплаты как граждане страны. А проблемы азербайджанцев-граждан Турции будем решать совместно с другими государственными ведомствами, по мере обращений. В настоящее время ими заняты МИД и Госкомитет по делам азербайджанской диаспоры. Пока заявлений от приехавших из Турции азербайданцев в ГМС не поступало", - сообщил Аллахверанов. Он уточнил, что в пункте временного размещения иностранцев граждан Турции нет, волонтеры для помощи этим людям не привлекались.

Сотрудник Госкомитета по делам диаспоры сообщил на условиях анонимности, что ведомство занято только транспортировкой азербайджанцев автобусами из Турции, через Грузию. "Проблем с размещением в Азербайджане у них нет, так как все возвращаются в свои дома или к родственникам. В Госкомитете нет статистических данных о количество оставшихся в Турции азербайджанцев, подсчеты ведутся в посольстве и консульствах Азербайджана в Турции", - сказал представитель Госкомитета корреспонденту "Кавказского узла".

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