Родители потребовали предоставить отсрочку мобилизованному монтеру из Волгограда

09 февраля 2023, 14:52

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Электромонтер предприятия "Красный Октябрь" Дмитрий Солодков был мобилизован и отправлен в зону военной операции, несмотря на положенную ему бронь. Родители Солодкова пожаловались на затягивание рассмотрения жалоб и возвращения сына домой.

Сегодня утром в Волгоградском гарнизонном военном суде состоялось собеседование по административному делу Дмитрия Солодкова. Интересы Дмитрия представляют его родители – Николай Антипенко и Марина Солодкова, а также адвокат Николай Луценко, который в этот день на суд не явился из-за болезни. Сам Дмитрий с ноября 2022 года находится в зоне СВО на Украине. Заинтересованным лицом в деле является АО "Корпорация Красный Октябрь". Административными ответчиками являются военный комиссар Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, военный комиссар Волгоградской области, командир войсковой части и призывная комиссия по мобилизации муниципального образования города Волгограда. Ведет процесс судья Роман Будай, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в суде.

Перед судебным собеседованием Марина Солодкова рассказала, что ее сыну 24 года. Дмитрий холост, детей не имеет. Четыре года назад он прошел срочную службу в Волгограде "в части понтонщиков". Имел "сугубо тыловую" воинскую специальность. Сын заочно обучался в Политехническом университете и работал на заводе "Красный Октябрь" электромонтером, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Призвали и даже не дали защитить дипломную работу в университете", - вздохнула женщина.

27 сентября 2022 года завод "Красный Октябрь" вошел в реестр Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Министерства обороны. Таким образом, Дмитрий имел право на бронь от завода. Но повестку военкомата он получил 28 сентября. Дмитрия определили в воинскую часть, дислоцированную под Волгоградом, и стали готовить к отправке в зону СВО, рассказал Николай Антипенко.

"8 октября проходила городская комиссия [по мобилизации], на которой ему сказали, что он уже уволен [с места работы]. Его держали до 8 ноября в части, ждали от военкомата ходатайство. Но известий от военкомата на было и его отправили на СВО. Мы сделали запрос в партию "Новые люди". Нам ответили, что была [городская] комиссия, и что сына должны уволить и дать ему отсрочку. Ему положена бронь согласно постановлению правительства 1725", - подчеркнул отец истца.

В постановлении правительства России №1725 от 30 сентября 2022 года говорится, что организации оборонно-промышленного комплекса должны направить список работников, которым предоставляется бронь, в призывную комиссию по мобилизации, Комиссия в трехдневный срок после получения этого списка должна предоставить отсрочку от призыва.

Николай Антипенко добавил, что, как оказалось, городская комиссия полномочиями никакими по предоставлению отсрочки по брони не располагает. "Нужна областная комиссия по мобилизации. Надо чтобы губернатор дал согласие [на предоставление отсрочки по брони]. Бьемся с момента его призыва и до сих пор", - возмутился он.

"Обращались в военную прокуратуру, в Южный военный округ. В областной военкомат неоднократно ездили. Писали в партию "Новые люди", в областную администрацию", - добавила Марина Солодкова

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" папку с перепиской. Так, 3 ноября 2022 года (письмо № 18/2224790-1) заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов прислал ответ на запрос партии "Новые люди", который они сделали по заявлению семьи Солодковых. Чиновник сообщил, что 8 октября на заседании призывной комиссии по мобилизации было рассмотрено обращение АО "Корпорация Красный Октябрь" об отсрочке от призыва по мобилизации его работникам, участвовавшим в выполнении заданий государственного оборонного заказа. В списке этих работников значился и Дмитрий Солодовников. Эта информация была направлена в областной военкомат. "Решение о его призыве на военную службу по мобилизации отменено", - значится в официальном письме.

В то же время 3 декабря 2022 года родители Дмитрия получили письмо из министерства обороны России (письмо №315/3/7506), в котором указано, что "Солодков Дмитрий Николаевич на момент призыва (28 сентября 2022 года) оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу […] не имел".

За месяц до получения этого письма, 8 ноября подполковник юстиции, врио военного прокурора Волгоградского гарнизона Сергей Семкин в своем ответе на запрос родителей Дмитрия пояснил причину юридического казуса. Оказывается, руководство предприятия, на котором трудился их сын, не предоставило вовремя военкомату списки работников, имеющих право на бронь. "Должностными лицами предприятия только в период с 3 по 5 октября 2022 года направлены списки граждан, которым необходимо предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", - указано в ответе

Марина Солодкова рассказала, что исковое заявление в гарнизонный военный суд они подали 28 октября 2022 года. "Но нам пришел ответ, что наш иск передали в гражданский суд, так как к 28 октября 2022 года он не был еще военнослужащим. Хотя за месяц до этого он был призван на военную службу. Гражданский суд прошел 12 декабря 2022 года, и опять передали сюда [в Волгоградский гарнизонный военный суд]. А он давно служит", - сказала женщина.

Она показала письмо из районного суда от 11 января, в котором председатель Краснооктябрьского районного суда Оксана Шабунина (письмо № 2А-3997/2022) сообщила участникам судебного процесса, что дело по иску Дмитрия Солодкова перенаправлено "для рассмотрения по подсудности" в Волгоградский гарнизонный военный суд.

Марина Солодкова рассказала, что ее сын иногда, когда разрешают, выходит с ними на связь. Он находится на позициях под Луганском. Точное место службы не называет. Выплаты сразу стал получать.

По ее словам, у сына есть проблемы со здоровьем, однако его призвали без медосмотра. "У него еще до армии были проблемы с сердцем. Вторая категория "В" в армии была. Тогда его не допустили к получению водительских прав из-за проблем с сердцем. Но он служил срочную. Медосмотра в военкомате не было во время частичной мобилизации. В декабре у него после перелома была большая киста второй степени на колене, как показала МРТ. В военной поликлинике сказали, все хорошо. Заключение врача мы не получили", - возмутилась Марина Солодкова.

Мать Дмитрия рассказала, что заседания областной комиссии по отсрочке от мобилизации ждут и другие сотрудники предприятия.

"Областную комиссию [по принятию решения об отсрочке сотрудников АО "Корпорация Красный Октябрь"] никак не созовут – то болеют, то еще что. 16 декабря 2022 года она не состоялась. Нас 34 человека бьется. Знаем, что с Волжского Трубного завода 16 человек вернули домой. Есть надежда. 17 января должна была быть областная комиссия. Но она также не состоялась. Дату следующего заседания не назначили. Мы ездили в военную прокуратуру. Там сказали, что пока областная комиссия не пройдет, решения по их возврату не будет", - сказала Марина Солодкова.

Ее муж уточнил, что сын имеет звание младшего сержанта и специальность оператор противотанковой управляемой ракеты. Он находится в зоне СВО бессрочно, пока не закончится спецоперация. "У контрактников сроки службы определены. А у мобилизованных их, как оказалось, нету", - возмутился Николай Антипенко.

Юрист Сергей Иващенко, рассмотрев обстоятельства дела Дмитрия Солодкова, сообщил о том, что права Дмитрия на отсрочку от службы в армии по частичной мобилизации были предоставлены 21 сентября 2022 года Постановлением правительства РФ №1725 "Об утверждении правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса".

"Из информации по делу Солодкова видно, что предприятие, на котором работал Дмитрий, предоставило списки работников, имеющих право на бронь в начале октября, в то время как многих работников предприятия призвали за неделю до этого. Ошибку руководства предприятия исправляют, как мы видим, не торопясь. И неизвестно, когда его вернут домой. Хотя закон полностью на его стороне", - сказал юрист.

Сергей Иващенко посоветовал родителям Дмитрия "придать их делу широкую общественную огласку", чтобы "процесс возвращения сына ускорился".

"Кавказский узел" также писал, что житель Волгоградской области Павел Козачков был мобилизован, но при обследовании у него выявили множественные заболевания. Призывная комиссия в декабре 2022 года по требованию прокуратуры приняла решение об увольнении Козачкова, но он до сих пор находится в части, рассказала супруга мобилизованного.

Мобилизованный водитель Антон Кибенко, с октября 2022 года зачисленный в воинскую часть под Волгоградом, отстаивает в суде свое право на отсрочку, так как его профессия предусматривает бронь от мобилизации. Кибенко имеет проблемы со здоровьем и не проходил военно-врачебную комиссию, однако в деле появилась справка, что он здоров и годен к службе, а военком обвинил его в самовольном оставлении части, заявила его супруга. Правозащитник Игорь Нагавкин связал давление на семью с заявлением Кибенко о подделке документов и неисполнением определения суда военкомом.

Отец четверых детей Сергей Ткачев из Волгоградской области попытался в суде оспорить свой призыв на военную службу по мобилизации, но районный и областной суды отказали в удовлетворении иска, признав, что Ткачев подходит под требования для мобилизации.

20 января в Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску водителя предприятия "Красный Октябрь" Александра Крымцева, который попал под частичную мобилизацию, несмотря наличие у него брони. Суд предписал командиру воинской части не направлять Крымцева в служебные командировки на период рассмотрения дела.

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