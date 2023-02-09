09 февраля 2023, 10:30

Режим КТО отменен в Ставропольском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Действие режима контртеррористической операции на территории хутора Петровский в Ставропольском крае прекращено, сообщила ФСБ.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 8 февраля ФСБ объявила о проведении контртеррористической операции (КТО) на территории хутора Петровский в Ставропольском крае, назвав целью операции пресечение теракта. Позже стало известно, что убиты несколько предполагаемых боевиков, жителей ближайших домов эвакуировали.

Режим КТО на территории хутора Петровский отменен, сообщило управление ФСБ по Ставропольскому краю.

"В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, руководителем контртеррористической операции принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Напомним, режим КТО на Ставрополье был введен впервые за пять лет. До этого контртеррористическая операция проводилась в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой также было заявлено предотвращение теракта.

Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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Примечание:

"ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе", "Житель Дагестана осужден за подготовку терактов на Ставрополье", "Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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