Лачинский коридор остается заблокированным 60-е сутки

09 февраля 2023, 09:33

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Жители Азербайджана 60-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за блокады возник дефицит дизтоплива и стройматериалов, в Нагорном Карабахе остановлены почти все строительные работы, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. В непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, введена экономия электричества. 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа.

В Нагорном Карабахе ежедневно на несколько часов отключают свет, а через каждые два дня отключают подачу газа. Из-за этого закрываются школы, закрываются заправки, люди живут в напряжении, еще и в постоянных очередях, рассказал блогер Давид Симонян. "Уже два месяца народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) отрезан от всего остального мира и сколько еще продолжится это издевательство, никто не знает. Наше правительство объявило о том, что людям, потерявшим из-за блокады работу, будет оказана финансовая поддержка. На мой взгляд, помощь должна быть оказана всему населению Арцаха, ведь нас не так уж и много, всего 120 000. Те, кто ни в чем не нуждается, могут сами отказаться от этой помощи", – отметил он 8 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 60-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

В результате блокады объем строительных работ в Нагорном Карабахе сократился на 95%, строительство остановилось почти полностью из-за нехватки стройматериалов, подчеркнул министр градостроительства Арам Саркисян.

"В основном они завозились из Армении. До конца 2022 года планировалось ввести в эксплуатацию 300 новых жилых зданий. Работы осталось немного, но соответствующих стройматериалов, а также дизельного топлива не хватает для завершения работ. При наличии необходимых материалов, здания будут готовы к вводу в эксплуатацию в течение 1-1,5 месяцев", – привел слова Саркисяна 8 февраля Telegram-канал "Re:public of Artsakh".

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу Горис – Капан. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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