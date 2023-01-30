30 января 2023, 02:32

Топ-менеджеры дагестанского банка "Экспресс" арестованы заочно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве заочно арестовал одного из основателей признанного несостоятельным дагестанского банка "Экспресс" Султана Умаханова,  председателя правления банка Заура Магомедова, первого замруководителя банка Раисат Шапиеву, а также предпринимателя Арсена Джанатлиева.

"Кавказский узел" сообщал, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Экспресс" 21 января 2013 года. Решением Арбитражного суда Дагестана от 10 апреля 2013 года КБ "Экспресс" был признан несостоятельным. 12 ноября 2014 года Агентство по страхованию вкладов начало расчеты с кредиторами банка.

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя председателя Северо-Кавказского банка, управляющего дагестанским отделением Сбербанка Султана Умаханова и нескольких бывших сотрудников связанного с ним банка "Экспресс", пишет сегодня, 30 января "Коммерсант".

Умаханов, председатель правления банка Заур Магомедов, первый заместитель руководителя банка Раисат Шапиева и предприниматель Арсен Джанатлиев обвиняются в хищении средств банка "Экспресс". Ущерб клиентам банка, которым Умаханов руководил до назначения в Сбербанк, оценивается в 10 миллиардов рублей.

Топ-менеджеры "Экспресса" заподозрены в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), Джанатлиеву инкриминировано мошенничество в сфере страхования (часть 4 статьи 159.5 УК РФ).

Все четверо фигурантов дела объявлены сначала в федеральный, затем и в международный розыск. Им избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Комментариями арестованных и их официальных представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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