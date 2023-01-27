Минюст внес Верховного ламу Калмыкии в список иноагентов

27 января 2023, 22:57

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Эрдни-Басан Омбадыков*, Шаджин-лама Калмыкии и Астраханской области, включен в список иноагентов за высказывания против военной операции на Украине, сообщил сегодня Минюст России.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче* впервые прокомментировал действия России на Украине, выступив против военной операции. Многие пользователи соцсетей поддержали пацифистское заявление ламы, их оппоненты подвергли сомнению его авторитет.

Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков*) - буддистский религиозный деятель, ученик Далай-ламы XIV, с 1992 года - Шаджин-лама (избираемый глава буддистов Калмыкии и Астраханской области). После избрания главой буддистов Калмыкии и Астраханской области, он столкнулся с трудностями: он не знал калмыцкого языка, не понимал калмыцких традиций. Через год он вернулся в Соединенные Штаты, отказался от монашества и женился. В 1995 году, после разговора с Далай-ламой XIV, он решил возобновить деятельность в качестве духовного главы Калмыкии. С тех пор он руководил строительством многих буддийских храмов и отправляет учеников в Индию для обучения монахов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Эрдни-Басан Омбадыков* внесен сегодня в список иноагентов, сообщил Минюст России. "Омбадыков* высказывался против специальной военной операции на Украине и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Проживает за пределами Российской Федерации", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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* внесен в список иноагентов

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