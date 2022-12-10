Уголовное дело о дискредитации военных заведено на Валерия Бадмаева

10 декабря 2022, 18:40

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Главный редактор "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации военных, суд запретил ему пользоваться интернетом, телефоном и почтой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщил, что вечером 9 декабря силовики задержали в Элисте главреда «Современной Калмыкии» Валерия Бадмаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

О своем задержании Бадмаев успел сообщить знакомому, и, по словам этого человека, 72-летнему журналисту инкриминировалась административная статья о дискредитации армии, сообщил проект активистов и журналистов "Активатика". По данным "Активатики", позднее стало известно, что Бадмаеву инкриминируют часть 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), заседание по его делу назначено на сегодня в Элистинском горсуде.

Элистинский горсуд отклонил ходатайство представителя Следственного комитета, просившего поместить Валерия Бадмаева под домашний арест, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц 29 дней – до 8 февраля, следует из решения суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Бадмаеву запрещено покидать свою квартиру с 22 мск до 06 мск, пользоваться телефоном, интернетом, почтой, общаться с лицами, признанными свидетелями и потерпевшими в рамках уголовного дела, постановил суд.

Уголовное дело по статье о дискредитации армии (статья 280.3 УК РФ) было возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» близкая родственница Бадмаева, попросившая не называть ее имя. Согласно материалам дела, публикация на странице журналиста в соцсети была сделана 16 мая, добавила она.

По ее словам, Валерий Бадмаев отказался от услуг адвоката, поскольку намерен защищать себя самостоятельно. При этом ему был назначен государственный защитник. «Российские правозащитники уже связывались с активистами оппозиции в Калмыкии, предлагают свою помощь. Возможно, он (Валерий Бадмаев) все же согласится и воспользуется услугами адвоката по соглашению. Но пока у нас государственный защитник», - рассказала родственница Бадмаева.

Часть 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года) предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Поддержать калмыцкого журналиста в суде пришли более 20 человек – в основном активисты Съезда ойрат-калмыцкого народа, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник съезда Николай Шевенов. Он отметил, что судья запретила присутствовать на заседании слушателям, сославшись на эпидемию гриппа.

Бадмаев был задержан 9 декабря, сотрудники правоохранительных органов провели в его доме обыск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов съезда на условиях анонимности. «Валерий Антонович (Бадмаев) успел сообщить нам о задержании и обыске, потом связь с ним прервалась», - сказал он.

Связаться с адвокатом Бадмаева сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 4 апреля суд в Элисте оштрафовал Валерия Бадмаева на 35 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии за публикацию видеороликов в соцсети. По словам Бадмаева, суд не учел, что видеоролики были записаны и опубликованы до 4 марта, когда была введена эта статья КоАП РФ. 16 мая Верховный суд Калмыкии оставил в силе решение о штрафе. Вина Бадмаева не доказана, заявил тогда его защитник Санал Убушиев.

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