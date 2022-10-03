Тэло Тулку Ринпоче. Фото: GgvlaD, по лицензии Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

03 октября 2022, 17:41

Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадыков)

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Буддистский религиозный деятель, ученик Далай-ламы XIV, с 1992 года Шаджин-лама (избираемый глава буддистов Калмыкии и Астраханской области).

Пацифистская позиция

В середине июня 2022 года в обращении по случаю дня рождения Будды калмыцкий лама Тэло Тулку Ринпоче выступил с антивоенным заявлением, но без конкретной привязки к каким-либо событиям 1. 1 октября в видеоинтервью он заметил, что до этого не комментировал военную операцию на Украине, поскольку «не хотел портить отношения между властью и нашими буддистами».

В этом же интервью Тэло Тулку высказался откровеннее. «Мы живем в XXI веке – все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться… Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу», - заявил калмыцкий лама, находясь в Монголии.

Шаджин-лама

Несмотря на поддержку Далай-ламы XIV и избрание в 1992 году главой буддистов Калмыкии и Астраханской области, Тэло Тулку Ринпоче столкнулся с трудностями: он не знал калмыцкого языка, не понимал калмыцких традиций. Через год он вернулся в Соединенные Штаты, отказался от монашества и женился

В 1995 году, после разговора с Далай-ламой XIV, он решил возобновить деятельность в качестве духовного главы Калмыкии 2. «Я отказался от монашества, но сохранил свой титул Шаджин-ламы», - сказал Тэло Тулку в одном из интервью. С тех пор он руководил строительством многих буддийских храмов и отправляет учеников в Индию для обучения монахов.

В 2005 году на месте бывшего завода железобетонных изделий в Элисте был открыт храмовый комплекс «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 9-метровой статуей Будды, признанный туристами оной из главных достопримечательностей столицы республики.

При его активном участии был осуществлен визит Далай-ламы в Россию в ноябре 2004 года. В ноябре 2007 года по его инициативе Тэло Тулку Ринпоче в резиденции Далай-ламы в Дхарамсале был проведен «Фестиваль буддийской культуры России и Монголии», в котором приняли участие представители духовенства, официальные лица, музыканты и свыше 500 паломников из буддийских регионов России и Монголии 3.

Биография

Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Фото: Александр Юхименко, по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эрдни-Басан Омбадыков родился 27 октября 1972 года в семье калмыцких эмигрантов в Филадельфии, в США. Родители хотели, чтобы один из сыновей стал монахом, а Эрдни в четырехлетнем возрасте, по его словам, проявил к этому большой интерес. Когда ему было семь лет, его отправили на обучение в тибетский монастырь Дрепунг Гоман в Индии. Он провел там 12 лет, изучая буддийскую философию под руководством тибетских учителей.

В конце 1980-х, в годы своего обучения в монастыре, Далай-лама XIV признал Эрдни перевоплощением скончавшегося в эмиграции в США монгольского Тэло Тулку XI Жамсранжава.

В 1991 году Тэло Тулку Ринпоче впервые приехал в Калмыкию в составе делегации Далай-ламы XIV. 4.

Семья

Жена и сын Джунгар Омбадыков живут в США.

Примечания

  1. В Калмыкии отметили день рождения Будды Шакьямуни // РИА Калмыкия, 14 июня 2022 года
  2. Верховным лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче рассказал о том, как выступил с известной рэп-группой // РИА Калмыкия, 19 июня 2018 года
  3. The Rock Star and the Šajin Lama // ChessBase, 20 июня 2007 года
  4. Там же

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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