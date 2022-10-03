Пацифистское заявление верховного ламы Калмыкии вызвало дискуссии в соцсетях

03 октября 2022, 12:08

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Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче впервые прокомментировал действия России на Украине, выступив против военной операции. Многие пользователи соцсетей поддержали пацифистское заявление ламы, их оппоненты подвергли сомнению его авторитет.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября главред газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев направил главе Калмыкии Бату Хасикову обращение с призывом остановить мобилизацию в республике. Мобилизация может "окончательно подорвать без того ослабленный генофонд калмыцкого народа", указал Бадмаев в обращении, которое подписали еще 10 активистов.

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 10 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов.

Свою пацифистскую позицию шаджин-лама (верховный лама) Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче озвучил в видеоинтервью, размещенном 1 октября на YouTube-канале "Алхимия души", на который подписаны 964 пользователя. "Мы живем в XXI веке – все хотят жить мирно, спокойно, каждая страна хочет развиваться… Думаю, что украинская сторона, конечно, действительно права – она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ. Очень сложно сказать и принять, что Россия права. Это очень тяжело сказать, это я не могу", - сказал он.

Тэло Тулку Ринпоче подчеркнул, что до этого он не комментировал военную операцию на Украине, поскольку "не хотел портить отношения между властью и нашими буддистами".

По словам ламы, сейчас он находится в Монголии, где проводит встречи с уехавшими туда после начала военной операции жителями Калмыкии и помогает им в организации размещения. Тэло Тулку Ринпоче добавил, что является шаджин-ламой с 1992 года, но так и не оформил российский паспорт, поскольку ездить по разным странам "по делам" ему удобнее с американским паспортом.

Заявление Тэло Тулку Ринпоче стало первым публичным выступлением такого уровня лидера традиционной для России конфессии, осудившего действия России на Украине, сообщило 2 октября "Кавказ.Реалии"*.

К 12.00 мск 3 октября под публикацией видео размещено 614 комментариев. Авторы многих из них поддержали пацифистское заявление верховного ламы. "Я так рад, что он, как и большинство буддистов, поддерживает мир во всем мире и против этой [военной операции]", - написал, в частности, Danzan Bambaev.

"Смелый поступок. Буддизм - мирная конфессия!" – высказался Александр Нороев. "Молодец Ринпоче! Всё правильно сказал. Взял на себя смелость! Республиканские власти никогда такого не скажут", - поделился мнением Dmitry. "Да, надо всем буддистам сплотиться, поддерживать друг друга. Участвуя в [военной операции] нарушаются все обеты перед учителем буддой. Мы же пацифисты", - написал Дмитрий Бут.

Не меньшее число комментариев содержат критику в адрес ламы. "Никогда не сомневался, что этот человек свалит, как только запахнет жареным. Уже то, что он американец по паспорту - говорит о многом!.. Обидно за калмыков. Те, кто не могут уехать, остались без духовной поддержки в трудное время", - написал, в частности, Reclu$.

"Калмыки не могут сбежать куда-либо как вы, извините. Просто у каждого своя родина", - заочно обратилась к ламе Lidia Tretyak. "Проще говоря, он американец, и его позиция ясна. Жаль, что он бросил свой народ... Разочаровал наш шаджин Лама", - написал No Name. "Ринпоче американец. Вот и все", - лаконично заметил Николай Шарапов.

Видео интервью с верховным ламой размещено 1 октября также в паблике "Подслушано Калмыкия", на который подписаны более 168 тысяч пользователей "ВКонтакте".

Авторы опубликованных там комментариев также поспорили о позиции Тэло Тулку Ринпоче. "Он публичное лицо, хоть и духовное, потому его можно и должно критиковать. Тем более, что его деятельность противоречит политике нашего государства. Он разлагает дисциплину и единство в нашем обществе. Я думаю, такой высокопоставленный буддистский деятель должен быть нейтральным", - высказал мнение, в частности, Юрий Бамбушев.

"Вы правы, слова Ринпоче противоречат политике государства, его деятельность соответствует истинным буддийским принципам да и вообще логичным вещам - состраданию, помощи, ненасилию. Вы считаете, высказав позицию - не убивать и не умирать на чужой земле, это разложение дисциплины и единства общества? За что наши ребята воюют там и погибают?.. Я считаю, что это всё неправильно и несправедливо. Наши парни должны жить дома, а не шастать по чужой земле", - ответила Елена Учаева.

"Может он прав как буддист, что [военная операция] не нужна, Но он не прав как духовное лицо, олицетворяющее калмыцкий народ! Если он не волокет геополитику, пусть лучше помолчит! Надо быть со своим народом", - написал Иван Иванович. "Вот и выявилось истинное лицо и намерения человека. Он гражданин США и этим всё сказано", - прокомментировала видео Марина Манджиева.

"Ринпоче считает, что если ты проповедуешь и следуешь канонам буддизма, должна победить сила сострадания, и проблемы всегда можно решить мирным путем. Вчера поклонялись ему в хуруле, а сегодня смеете осуждать его мнение", - упрекнул участников дискуссии Сайг-Сяяхн Саарл.

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