Валерий Бадмаев призвал главу Калмыкии остановить мобилизацию в республике

24 сентября 2022, 22:18

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Частичная мобилизация может подорвать генофонд калмыцкого народа, заявил журналист, правозащитник Валерий Бадмаев. Он призвал главу республики Бату Хасикова отказаться от отправки жителей Калмыкии на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тысяч резервистов. В тот же день в большинстве регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов губернаторы возглавили комиссии по частичной мобилизации. Глава Калмыкии Бату Хасиков пообещал обеспечить необходимое содействие работе военных комиссариатов.

Обращение с призывом остановить мобилизацию было направлено главе Калмыкии Бату Хасикову сегодня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" автор петиции, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. "Под моим обращением поставили подписи еще десять активистов. Я хотел передать текст в приемную Хасикова, но поскольку сегодня выходной день, документ у меня на проходной не приняли, попросили прийти в понедельник, 26 сентября. Я не стал ждать и отправил обращение по почте. Но в понедельник все равно приду, принесу экземпляр в приемную", - заявил правозащитник.

В Калмыкии проживает "чуть более 200 тысяч человек", половина из них – мужчины, указал Бадмаев в своем обращении, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". "Мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, вероятно, составляют около 20 процентов от общего числа населения, то есть чуть более 20 тысяч человек. Из них служили в армии не более 12 тысяч. Мне неизвестна точная цифра, "спущенная сверху" (регионального плана мобилизации – прим. "Кавказского узла"»), но уверен, что она составляет несколько тысяч", - сказано в петиции.

На 1 января 2022 года в Калмыкии проживали 267 756 человек, из них 128 739 - мужчины, следует из данных на сайте Астраханьстата.

Многие из тех, кто подлежит мобилизации, имеют семьи, детей, отметил журналист. "Пользуясь своей властью и являясь гарантом конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Калмыкии, откажитесь от проведения частичной мобилизации в республике, так как мобилизация может окончательно подорвать без того ослабленный генофонд калмыцкого народа", - обратился Бадмаев к главе региона.

В случае, если от мобилизации отказаться будет невозможно, правозащитник предложил Хасикову распорядиться, чтобы военкоматы республики в первую очередь призвали в армию членов "Единой России", "независимо от занимаемой должности", а также "руководителей и активистов" КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и партии "Новые люди". "Депутаты этих партий в Государственной думе единогласно голосовали за мобилизацию", - пояснил Бадмаев.

В первых рядах мобилизованных мужчин Калмыкии "просто обязан быть бывший полковник ДНР (в 2019-2022 - глава администрации Элисты, с 15 февраля - вице-премьер Калмыкии – прим. "Кавказского узла") Дмитрий Трапезников", добавил главред оппозиционной газеты.

Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, стал временным главой Элисты в сентябре 2019 года. Это вызвало массовые протесты горожан. 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации. После первых акций против назначения Трапезникова в городе начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Региональные власти вынуждены будут остановить мобилизацию, если к ним начнут поступать массовые обращения жителей Калмыкии, уверен активист Съезда ойрат-калмыцкого народа Санал Молотков, подписавший петицию Бадмаева.

"Большая часть людей еще не осознала всю тяжесть мобилизации. Многие находятся в растерянности. Но я замечаю, что в народе зреет протест. Пока что внутренний. Массовые письменные обращения – это легальный способ заявить о своем несогласии. Я считаю, что мы еще не исчерпали все мирные методы протеста", - сказал Молотков.

Комментариями администрации главы Калмыкии по поводу обращения Бадмаева "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни на следующий день после акции протеста матерей в Грозном заявил, что в Чечне не будет частичной мобилизации. 20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Рамзан Кадыров подтвердил, что женщины в Грозном протестовали против мобилизации, указав, что на акцию вышли "15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину. 22 сентября Кадыров заявил, что объявленная Путиным в России частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.

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