Суд добавил Алтану Очирову срок в колонии

23 декабря 2022, 18:02

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Верховный суд Калмыкии удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил наказание бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову по делу о фейках о российской армии, увеличив срок в колонии с трех до пяти лет.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля суд поместил под стражу работника администрации Элисты Алтана Очирова, которому вменялась статья о распространении ложной информации о вооруженных силах России. Элистинский горсуд 7 июля продлил срок ареста Очирову. 12 октября на заседании суда прокурор потребовал семь лет заключения для Очирова. 18 октября Очиров был приговорен к трем годам лишения свободы, вину он не признал.

Верховный суд Калмыкии увеличил наказание с трех до пяти лет колонии бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*

В октябре Очирову назначили срок ниже низшего предела, но прокуратура оспорила это решение. В итоге активисту придется на два года дольше провести в колонии. Кроме того, ему запретили занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года, проинформировал в своем Telegram-канале проект "Сетевые свободы"**.

По словам адвоката Очирова Игоря Колдунова, его подзащитный готов добиваться признания своей невиновности в кассационной инстанции, говорится в публикации.

Как следует из информации на сайте Верховного суда Калмыкии, рассмотрение апелляции состоялось сегодня.

Напомним, по версии прокуратуры, Очиров действовал вместе с "неустановленным лицом" под никнеймом "Эренцен", "в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство". Вдвоем они "согласованно" распространяли информацию через Telegram-канал "Вольный улус", чтобы "разжечь межнациональную и политическую рознь" и сформировать о российских военнослужащих образ "врагов, поддерживающих руководство Российской Федерации во главе с Путиным", заявила ранее гособвинитель.

Обвинение также считает, что Очиров являлся владельцем канала "Вольный улус", но 11 марта Telegram заблокировал паблик, в связи с чем 16 марта Очиров со своей электронной почты направил в адрес сотрудников мессенджера письмо с просьбой разблокировать канал.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября правозащитники информировали, что против калмыцкого активиста, участника Конгресса ойрат-калмыцкого народа Эренцена Доляева, который имеет инвалидность и передвигается на коляске, возбуждено уголовное дело о распространении "фейков" про российскую армию по мотивам ненависти и в составе группы лиц. Поводом для возбуждения дела стали посты в Telegram-канале "Вольный улус".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.