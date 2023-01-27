Обращение к Кадырову стало поводом для ареста жителя Хабаровского края

27 января 2023, 20:24

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Житель Хабаровского края Захар Зарипов арестован по обвинению в призывах к терроризму. Следствие полагает, что обращаясь к главе Чечни в "Живом журнале", Зарипов призывал к нарушению территориальной целостности России.

Суд в городе Советская Гавань Хабаровского края арестовал местного жителя Захара Зарипова. Он был задержан 25 января после обыска в его доме, в ходе которого силовики изъяли компьютер и телефон. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу об оправдании терроризма из-за поста в "Живом журнале", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на друга арестованного.

Следствие полагает, что в начале марта 2022 года Зарипов под ником scribble_33 опубликовал в "Живом журнале" пост с названием "Подсказка Кадырову", в котором после начала военной операции на Украине дал совет Рамзану Кадырову. Лингвистическая экспертиза усмотрела признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ", указано в сообщении.

Зарипов — активист, участвовавший в протестах в Хабаровском крае. В 2020 году он проводил в Советской Гавани митинги против строительства угольного терминала и ареста губернатора Сергея Фургала. У Зарипова есть маленькая дочь и беременная жена, которая находится в декретном отпуске, отмечается в публикации

"Кавказский узел" писал, что в Хабаровске с 11 июля 2020 года, после ареста губернатора Сергея Фургала проходили многочисленные протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, эти протесты стали беспрецедентными по продолжительности в России. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину. На юге России неоднократно проходили акции в поддержку хабаровчан.

Дело Фургала рассматривается в Люберецком городском суде Московской области, завершена стадия судебного следствия, сообщило 16 января РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что обращения к Кадырову, в частности, жителей Чечни не раз становились поводом для публичных извинений. Так, в декабре 2015 года Айшат Инаева, пожаловавшаяся ранее на тяжелое положение жителей Чечни в своем аудиообращении, на записи ЧГТРК "Грозный" отказалась от своих слов и попросила прощения у Кадырова. В мае 2016 года житель села Кенхи в Шаройском районе Чечни, который подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол, принес извинения, показанные в эфире ЧГТРК "Грозный". На записи Джалалдинов заявил, что по собственному желанию извинился перед Кадыровым. После принесения извинений Джалалдинову позволили вернуться в родное село и пообещали помочь ему с восстановлением сгоревшего дома.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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