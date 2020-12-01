Суд отказался отменить штраф Худояровой по делу об акции в поддержку хабаровчан

01 декабря 2020, 18:06

Апелляционный суд оставил в силе 20 000 рублей штрафа активистке штаба Навального в Волгограде Марии Худояровой, признав ее виновной в организации несогласованной акции. Активисты назвали решение суда предсказуемым, а защита Худояровой анонсировала жалобу в Евросуд.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября Мария Худоярова была доставлена в полицию, где на нее был составлен протокол об организации в Волгограде акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. 29 октября она была оштрафована судом на 20 тысяч рублей, активистка не признала себя виновной и обжаловала это решение.

Правоохранители считают Худоярову организатором акции в поддержку протестов в Хабаровске, которая прошла 1 августа в центре Волгограда. После этой акции в отношении другой активистки, Елены Шеиной, возбудили дело о нарушении порядка проведения пикета. Власти таким образом пытаются сдерживать протестные настроения, заявил координатор регионального штаба Навального Евгений Кочегин. 25 октября в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых выразили поддержку Шеиной и Худояровой.

Заседание Волгоградского областного суда длилось около десяти минут, рассказала Мария Худоярова. "Решение центрального районного суда оставили без изменений. У нас есть 60 дней на уплату штрафа с завтрашнего дня. Будем подавать кассационную жалобу в Краснодар и в ЕСПЧ одновременно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляции указано на "нарушения прокуратуры", пояснила активистка. "О том, что меня вызвали не по повестке, а просто позвонили по телефону, не разъяснили мне права по 51-й статье Конституции", – пояснила она.

Защита в числе прочего сделала акцент на том, что 23 октября, в день возбуждение дела, прокурор города Волгограда не разъяснил активистке суть 51-й статьи Конституции РФ, рассказал адвокат Худояровой на условиях анонимности. "После ознакомления с полным текстом решения Волгоградского областного суда мы направим жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Мы считаем выводы суда районного и суда областного необоснованными, поскольку лицом, возбудившим дело об административном правонарушении, является прокурор города Волгограда", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Марии Худояровой должен был разъяснить сущность 51-й статьи Конституции прокурор города Волгограда, а не помощник прокурора, пояснил он. "Наша позиция и в суде первой, и в суде второй инстанции была в полном объеме основана на сложившейся практике Верховного суда РФ. Поэтому шансы на положительный исход дела достаточно высоки", – добавил защитник.

Решение суда было предсказуемым, считает координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин. Он добавил, что пришел на заседание вместе с Марией, а другие активисты сегодня не пришли. "Смысла нет. Поддерживай – не поддерживай, мы знали, какое будет решение, теперь рассчитываем только на ЕСПЧ", – сказал Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

Суд прошел быстро, также отметил он. "Меня, как свидетеля, в этот раз даже не позвали в зал. <…> Это административное дело – вмешательство в право граждан на мирные собрания. Государство должно не только гарантировать право на мирное собрание, но также воздерживаться от применения необоснованных косвенных ограничений этого права", – считает активист.

Региональный штаб Навального начал сбор денег на уплату штрафа Худояровой, добавил Кочегин. "Но потом эти деньги мы отсудим. И, конечно, это не повлияет на нашу работу. Мы будем делать расследования, будем говорить правду, будем собираться на пикеты и митинги, выводить людей. Нам плевать на незаконные ограничения конституционных прав. Нас поддерживают граждане, а значит, мы сделаем все, чтобы у граждан было право выходить на улицы своего города: хоть голубей кормить, хоть требовать отставки чиновников", – подчеркнул активист.

Шансы на положительное решение при рассмотрении дела Худояровой в ЕСПЧ есть, считает глава проекта "Апология протеста" международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов. "Позиция защиты строилась на том, что никакого призыва к выходу на акцию не было. Была фраза о том, что штаб Навального поддерживает людей, выходящих в поддержку Хабаровска <…>. Однако суд отклонил эти доводы, посчитав, что был призыв к организации массовых акций, хотя все говорит о том, что речь шла об одиночных пикетах", – сказал Глухов корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы обратиться в ЕСПЧ, Худоярова имеет срок в полгода, отметил правозащитник. "Предположительно, "Апология протеста" будет готовить жалобу в интересах Марии о нарушении статьи 10 и 11 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" – права на свободу выражения мнения и свободу собраний", – сказал он.

"Там, где выходит слишком много народа, власть предпочитает помалкивать, а где есть одиночные активисты, власть становится очень смелой и может даже штраф впаять. <…> Меня умиляет, что можно собрать несколько тысяч [зрителей] на концерт, но даже одиночный пикет или выход на кормление голубей уже признается политической акцией", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Сайгин.

Если при одиночных пикетах у нескольких пикетчиков одна тема на плакатах, это признается массовым пикетом, отметил Сайгин. "Я недоумеваю, чем кормление голубей отличается от концерта, и почему на исполнителей, которые собирают большие залы, не заводят административных дел и не выписывают штрафов, а людей, которые вышли покормить голубей, штрафуют", – добавил политолог.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".