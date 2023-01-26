26 января 2023, 17:02
Пользователей соцсети возмутило публичное порицание школьниц в Чечне
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Видеозапись, на которой силовики отчитывают шесть школьниц и их родителей в Урус-Мартановском районе, вызвала в соцсети негативную реакцию пользователей. Силовики не объяснили, в чем провинились дети и в чем необходимость выкладывать запись порицания девочек на всеобщее обозрение, указали комментаторы.
Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Так, в марте 2021 года силовики публично отчитали в Грозном подростков и их родителей за токсикоманию школьников. В январе силовики в Гудермесском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения.
Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина*. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.
О том, что с учащимися одной из школ Урум-Мартана проведена" воспитательная беседа", сообщил Instagram*-паблик "ЧП-Грозный".
"В отдел МВД России по Урус-Мартановскому району для проведения профилактического мероприятия были приглашены учащиеся образовательного учреждения г. Урус-Мартан, а также их родителями! Поднимался вопрос правильного воспитания и контроля над обучающимися", - указано в сообщении. С девочками и их родителями побеседовал заместитель начальника отдела начальник полиции подполковник полиции Р. Байсаров, говорится в сообщении от 25 января.
Как следует из приложенной к сообщению видеозаписи, на встрече присутствовали несколько силовиков, несколько мужчин и женщин в гражданской одежде. Шесть девочек стояли в ряд у стены.
К 16.30 мск эта запись набрала 15 комментариев. Большинство пользователей поинтересовались, что стало причиной публичного порицания школьниц. " А что случилось?" - спросил gudaeev. "А что сделали эти дети?" - поинтересовался пользователь s.vrva. "Это надо так пост написать, мол "мы вам отрывок, а что там произошло, додумайтесь сами"", - указала art__zulya.
Часть авторов комментариев на русском языке возмутило происходящее. "Показательные порки уже над малолетними. Зачем? Для чего? Для съемки сюжета и показательного морализаторства?" - поинтересовался пользователь tali.88888888. "Бедные дети. Прям как на партсобрании", - отметила nuray.nayuta.
На 17.00 мск в Telegram-канале отдела полиции по Урус-Мартановскому району не содержится видеозаписи публичного порицания школьниц.
Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.
Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* внесена Минюстом России в список иноагентов
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"