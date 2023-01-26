Пользователей соцсети возмутило публичное порицание школьниц в Чечне

26 января 2023, 17:02

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Видеозапись, на которой силовики отчитывают шесть школьниц и их родителей в Урус-Мартановском районе, вызвала в соцсети негативную реакцию пользователей. Силовики не объяснили, в чем провинились дети и в чем необходимость выкладывать запись порицания девочек на всеобщее обозрение, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Так, в марте 2021 года силовики публично отчитали в Грозном подростков и их родителей за токсикоманию школьников. В январе силовики в Гудермесском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения.

Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина*. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.

О том, что с учащимися одной из школ Урум-Мартана проведена" воспитательная беседа", сообщил Instagram*-паблик "ЧП-Грозный".

"В отдел МВД России по Урус-Мартановскому району для проведения профилактического мероприятия были приглашены учащиеся образовательного учреждения г. Урус-Мартан, а также их родителями! Поднимался вопрос правильного воспитания и контроля над обучающимися", - указано в сообщении. С девочками и их родителями побеседовал заместитель начальника отдела начальник полиции подполковник полиции Р. Байсаров, говорится в сообщении от 25 января.

Как следует из приложенной к сообщению видеозаписи, на встрече присутствовали несколько силовиков, несколько мужчин и женщин в гражданской одежде. Шесть девочек стояли в ряд у стены.

К 16.30 мск эта запись набрала 15 комментариев. Большинство пользователей поинтересовались, что стало причиной публичного порицания школьниц. " А что случилось?" - спросил gudaeev. "А что сделали эти дети?" - поинтересовался пользователь s.vrva. "Это надо так пост написать, мол "мы вам отрывок, а что там произошло, додумайтесь сами"", - указала art__zulya.

Часть авторов комментариев на русском языке возмутило происходящее. "Показательные порки уже над малолетними. Зачем? Для чего? Для съемки сюжета и показательного морализаторства?" - поинтересовался пользователь tali.88888888. "Бедные дети. Прям как на партсобрании", - отметила nuray.nayuta.

На 17.00 мск в Telegram-канале отдела полиции по Урус-Мартановскому району не содержится видеозаписи публичного порицания школьниц.

Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".