Оставлен в силе обвинительный приговор лидерам партии "Лело"

27 января 2023, 06:59

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Апелляционный суд отказался отменить приговор по делу "ТВС банка", вынесенный лидеру оппозиционной партии "Лело" Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе. Оппозиционеры пообещали обжаловать это решение, связав его с влиянием правящей партии на суд.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели обвинялись по делу об отмывании десятков миллионов долларов в основанном Хазарадзе "ТВС банке". Суд переквалифицировал дело по статье о мошенничестве и 12 января 2022 года приговорил всех троих обвиняемых к 7 годам лишения свободы, но исполнение приговора в связи с истечением сроков давности отменил. Из-за этого приговора Бадри Джапаридзе лишился депутатского мандата.

Проверки "ТВС банка" начались еще в мае 2018 года, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в его деятельности есть нарушения. В 2019 году Хазарадзе жаловался на давление силовиков и Нацбанка.

Апелляционный суд 26 января оставил в силе обвинительный приговор Тбилисского городского суда по делу Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели. Оппозиционеры намерены обжаловать это решение в Верховном суде.

Бадри Джапаридзе по итогам рассмотрения апелляции заявил, что "решение суда было написано в офисе "Грузинской мечты". "Мы должны продолжить борьбу за справедливый суд, тогда у всех сограждан появится надежда на справедливость в своей стране. Сегодня у людей нет такой надежды", - заявил политик в эфире телеканала Formula (перевод корреспондента "Кавказского узла".

Мамука Хазарадзе предположил, что в Верховном суде дело попадет на рассмотрение к Шалве Тадумадзе - судье, "который был адвокатом Бидзины Иванишвили и генеральным прокурором". "Это абсурд и так продолжаться не может, но я обещаю каждому гражданину, что борьба за справедливость не прекратится", - сказал Хазарадзе в эфире телекомпании.

В апелляционном суде приговор обжаловали не только обвиняемые, но и прокуратура, она в жалобе запросила для обвиняемых лишение свободы, отмечает Netgazeti.

Из-за обвинительного приговора Хазарадзе и Джапаридзе партия "Лело" лишилась государственного финансирования, отметила корреспонденту "Кавказского узла" член партии Пикрия Чихрадзе.

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