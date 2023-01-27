Бывший журналист арестован в Азербайджане по жалобе коллеги

27 января 2023, 02:06

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Айдын Джаныев, в прошлом занимавшийся журналистикой, получил месяц административного ареста после жалобы главы информационного ресурса haqqın.az Эйнуллы Фатуллаева на оскорбления в соцсети с его стороны.

Джаныев около 10 лет назад профессионально занимался журналистикой: он сотрудничал, в частности, с оппозиционной газетой "Азадлыг" и был региональным корреспондентом газеты "Хурал". Как информировал "Кавказский узел", 22 ноября 2011 года Ленкоранский районный суд Азербайджана приговорил его к трем годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Его коллеги связывали приговор с публикациями Джаныева, который критиковал в своих статьях духовенство. В декабре 2012 года Джаныев был помилован президентом. Ныне Айдын Джаныев - активный пользователей социальных сетей.

26 января Ясамальский районный суд Баку приговорил Айдына Джаныева к административному аресту на 1 месяц по представлению Генеральной прокуратуры. Решение было принято по жалобе руководителя информационного ресурса haqqın.az Эйнуллы Фатуллаева, который заявил в Генпрокуратуру об оскорблениях со стороны Джаныева в Facebook*.

Информация об аресте Джаныева была опубликована на его Facebook*-странице "Aydın Can", В посте отмечается, что Джаныев "отказался от адвоката".

В Ясамальском райсуде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Джаныев арестован на месяц по административной статье о распространении в интернете запрещенной информации (статья 388-1 КоАП Азербайджана).

Эйнулла Фатуллаев подтвердил, что пожаловался на Джаныева. "Он в течение уже нескольких месяцев пишет на своей странице в Facebook* оскорбления в адрес членов моей семьи и меня лично. Я обратился в прокуратуру с просьбой наказать его», - цитирует Фатуллаева 26 января информагентство Turan, отмечая что руководитель haqqin.az представил редакции скриншоты оскорбительных публикаций.

На странице Джаныева действительно есть публикации с неэтичными выражениями в адрес Фатуллаева и его матери. Джаныев критиковал главу haqqin.az за негативные публикации об азербайджанском предпринимателе в Турции Мубаризе Мансимове и журналисте Авазе Зейналлы, который сейчас находится под следствием. Издание Фатуллаева в своей публикации от 7 сентября 2022 года обвиняло Зейналлы в получении взятки.

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