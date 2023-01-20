ЕСПЧ назначил компенсации двум азербайджанским журналистам

20 января 2023, 04:42

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Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы азербайджанских журналистов Аваза Зейналлы и Ганимата Захида, постановив выплатить им по 12 тысяч евро компенсации за нарушение прав.

ЕСПЧ объявил 19 января решение по делу «Хурал» и Зейналов против Азербайджана». Заявителями по этому делу выступили газета «Хурал» и ее главный редактор Аваз Зейналлы (Зейналов). В 2010 году газета была оштрафована на пять тысяч манатов (около 5 тысяч евро по курсу на тот момент) по иску директора Фонда государственной поддержки СМИ в связи с двумя публикациями.

Судебные исполнители в октябре 2011 года конфисковали имущество независимой газеты "Хурал" ("Съезд") на основании проигранных в 2010 году редакцией судебных дел по искам главы президентской администрации Рамиза Мехтиева и главы "Фонда поддержки СМИ" при президенте Вугара Сафарли об оскорблении чести и достоинства.

Статьи содержали критику истца и обвинения в несправедливом распределении госфондом средств, предусмотренных на поддержку газет, а также в дискриминации газеты «Хурал». Заявители жаловались в ЕСПЧ на необъективное разбирательство против газеты и несправедливое решение. Суд согласился, что права Зейналлы были нарушены, назначив ему компенсацию в 6 тысяч евро: 4500 евро компенсации морального ущерба и 1500 евро возмещения судебных затрат.

Также 19 января ЕСПЧ объявил решение по жалобе азербайджанского журналиста Ганимата Захида (Захидова), ныне живущего во Франции. Будучи главным редактором газеты «Азадлыг», Захид в 2007 году был задержан и осужден на четыре годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и причинении вреда здоровью во время потасовки перед редакцией газеты. В 2010 году он был помилован.

В сентябре 2011 года Захид заявил об угрозах в адрес своей семьи. В письме своим коллегам он сообщил, что вынужден вывезти семью из страны "из-за угрозы безопасности". В марте 2022 года ЕСПЧ назначил Захиду компенсацию в 8500 евро за уничтожение рукописи в процессе следствия, указав на нарушение статей о праве на свободу выражения мнений и справедливое судебное разбирательство. В июне 2022 года суд по правам человека вынес еще одно решение в пользу Захида, признав нарушение его права на свободу выражения мнения в связи с назначенной азербайджанским судом выплата по иску о диффамации.

Захид заявлял о нарушении своего права на справедливый суд. Журналист указывал, что уголовное дело против него было сфабриковано, а приговор - недостаточно мотивирован, поскольку в ходе процесса ему не позволили представить доказательства в свою пользу. ЕСПЧ признал нарушение прав Захида, назначив ему 4 тысячи евро компенсации морального ущерба и 2 тысячи евро возмещения судебных расходов.

Решения суда по правам человека подтвердили, что оба журналиста подверглись преследованию незаконно, отметил азербайджанский юрист, глава Группы прав медиа Халид Агалиев.

«По делу Аваза Зейналлы можно отметить, что публикации в газете «Хурал» в будущем фактически подтвердились: засудивший его Вугар Сафарли сам был приговорен к тюремному сроку за присвоение средств госфонда поддержки СМИ, но Зейналлы был арестован и осужден. К сожалению, он вновь оказался под арестом, и снова по весьма сомнительным обвинениям», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение.

Говоря о решении по делу Захида, юрист напомнил, что факты фальсификации обвинения против него подтвердились.

«Женщина, давшая ложные показания против Захида, как позже выяснилось, была уличена в наркопреступлении и согласилась оклеветать журналиста, чтобы избежать наказания», - сказалл Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ оказался недоступен для комментариев.

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