Защита пообещала обжаловать приговор Ратмиру Жилокову

24 января 2023, 20:46

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Приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Ратмиру Жилокову, который получил полтора года колонии за нападение на силовика, удивил его коллег, защита намерена в кратчайшие сроки обжаловать это решение. Жилоков, на иждивении которого находятся жена, четверо детей и отец, был арестован в зале суда, сообщила адвокат Зарема Казанова.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. 23 января суд приговорил Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года – по версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Ратмир Жилоков, который был признан виновным в нападении на полицейского, взят под стражу сразу после приговора суда, сообщила его адвокат Зарема Казанова.

"По поводу меры пресечения - её изменили на содержание под стражей. Под стражу взяли в зале суда. Мы полностью не согласны с приговором и будем его обжаловать. Считаем, что в материалах дела было достаточно оснований для вынесения оправдательного приговора", - представила она позицию защиты.

По ее словам, у адвокатов есть 15 дней на обжалование приговора."Мы не собираемся ждать и как только получим окончательный текст приговора, мы его обжалуем в максимально короткие сроки", - отметила она. Жилоков является единственным кормильцем семьи, подчеркнула адвокат.

"На его иждивении супруга, четверо несовершеннолетних детей, и отец. К сожалению, в период расследования уголовного дела он потерял свою мать. Семье, конечно, будет тяжело после того, как его лишили свободы. Жилоков является членом адвокатской палаты Кабардино-Балкарии. Однако в виду уголовного дела, он не мог работать адвокатом. Он все это время жил на свои сбережения", - рассказала она.

По ее словам, адвокатское сообщество удивлено решением суда. "Все адвокаты знают его как порядочного человека. Он не совершал преступления. Удивил не только сам приговор, но и то, насколько он суровый. Адвокатское сообщество удивлено этим приговором в отношении коллеги", - сказала она.

Семья Ратмира Жилокова отказалась комментировать "Кавказскому узлу" приговор.

Хронология дела Ратмира Жилокова

История конфликта началась, когда Жилоков представлял интересы Дианы Безаргиковой, которую правоохранительные органы заподозрили в организации азартных игр. 20 мая 2020 года по просьбе Безаргиковой адвокат прибыл для участия в осмотре полицейскими помещения, в котором она собиралась открыть интернет-кафе, сообщила 23 января "Адвокатская газета".

На место приехали оперуполномоченный и сотрудники полиции, которые "до позднего вечера в отсутствие законных оснований пытались проникнуть в помещение". Один из силовиков начал угрожать адвокату и после словесной перепалки стал заламывать ему руки и приказал подчиненным доставить Жилокова в отдел.

Адвокат Зарема Казанова на заседании 15 декабря 2022 года пояснила, что силовики не имели при себе письменного распоряжения на обследование помещения, а один из них находился не при исполнении судебных обязанностей, говорится в публикации.

29 мая 2020 года Диана Ципинова и Ратмир Жилоков были задержаны, и вскоре им были предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). При этом суд отказался арестовать Жилокова и Ципинову.

По версии следствия, поводом для изначального задержания Жилокова послужило то, что он ударил одного из силовиков головой в лицо, причинив телесные повреждения. В прениях адвокат Казанова отметила, что на видеозаписи из участка видно, что на лице силовика нет следов от удара

При этом 4 сентября 2020 года Ессентукский горсуд посчитал незаконными действия следователя, который несвоевременно зарегистрировал заявление адвоката Дианы Ципиновой о нападении на нее силовиков и не сообщил ей о результатах его рассмотрения. После этого решения суда следует ожидать кардинальных перемен в расследовании дела, заявили в Федеральной палате адвокатов. Однако 13 января 2021 года стало известно, что следователи не нашли нарушений в действиях силовиков.

Заседание по делу Дианы Ципиновой назначено на 10 мск 26 января, следует из карточки дела на сайте Урванского райсуда.

Дело Жилокова и Ципиновой вызвало большой резонанс в адвокатском сообществе

Во время заседания по мере пресечения адвокатам у здания суда собрались около 50 их коллег, а "Фонд защиты адвокатов" написал обращение в защиту Жилокова и Ципиновой, которое подписали 1600 человек. 31 мая 2020 года семь человек, в том числе адвокаты, провели в Москве одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Силовики назвали эти пикеты "скрытой формой массового мероприятия".

Международная комиссия юристов призывала российские власти тщательно расследовать, была ли применена сила к адвокатам Наталье Маговой, Диане Ципиновой и Людмиле Кочесоковой. Ответственные за это силовики должны быть привлечены к ответственности, подчеркивается в обращении, опубликованном на сайте Международной комиссии юристов 3 июня.

Действия силовиков в отношении адвокатов были недопустимыми, заявил ранее заместитель председателя комиссии Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант. "Если бы это произошло с журналистами, то они имели бы все основания ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности", – приводятся слова Вадима Клювганта в публикации на сайте Федеральной палаты адвокатов от 9 июня 2020 года.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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