Суд в Нальчике освободил Диану Ципинову из-под стражи

31 мая 2020, 01:29

Адвокату Диане Ципиновой запрещено пользоваться средствами связи и Интернетом, отправлять корреспонденцию и выходить из дома после десяти вечера.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая силовики на 48 часов задержали адвоката Диану Ципинову и ее коллегу Ратмира Жилокова, заподозренных в насилии к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. 30 мая суд отклонил ходатайство следствия о заключении Жилокова под стражу.

Нальчикский городской суд не стал арестовывать адвоката Диану Ципинову по делу о применении насилия в отношении полицейских и освободил ее в зале суда, сообщает 30 мая корреспондент "Кавказского узла", побывавшая на заседании суда.

Как и в отношении Жилокова, Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ей запрещено отправлять и получать любую корреспонденцию, пользоваться средствами связи и Интернетом. Исключение составляет телефон, по которому в случае необходимости она может вызвать скорую помощь или аварийную службу, а также общаться со следователем.

Ципинова может общаться только с семьей, защитниками и следователями, из дома она может выходить с 07.00 до 22.00 мск.

Напомним, что, согласно версии следствия, Жилоков поругался с полицейскими и ударил одного из них 20 мая, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Сотрудница заведения отказалась их пускать и вызвала адвоката Жилокова. После ссоры с полицейскими он был задержан. Оказать юридическую помощь Жилокову вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Они приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.