30 мая 2020, 23:25

Суд в Нальчике отказался арестовать задержанного адвоката Жилокова

Нальчикский горсуд отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвоката Ратмира Жилокова по делу о применении насилия в отношении полицейских, ограничившись запретом определенных действий.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая силовики на 48 часов задержали адвоката Диану Ципинову и ее коллегу Ратмира Жилокова, заподозренных в насилии к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность.

Суд в Нальчике сегодня избрал в отношении адвоката Ратмира Жилокова меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении Жилокова под стражу.

"Адвокату Ратмиру Жилокову назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Нельзя покидать место проживания до 07.00 и после 22.00 на два месяца, в целях осуществления контроля могут использоваться аудиовизуальные средства. Ходатайство следователя о заключении под стражу подлежит отклонению", - говорится в сообщении пресс-службы ФПА, которое цитирует РАПСИ.

О том, что Жилокову суд назначил запрет определенных действий, сообщил также адвокат международной правозащитной организации «Агора» Андрей Сабинин, написала «Медиазона».

По версии следствия, Жилоков поругался с полицейскими и ударил одного из них 20 мая, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Сотрудница заведения отказалась их пускать и вызвала адвоката Жилокова. После ссоры с полицейскими адвокат был задержан. Оказать юридическую помощь ему вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Они прибыли к отделению полиции и 40 минут пытались добиться, чтобы их пустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе.

Ситуация с применением силы к адвокатам в Кабардино-Балкарии и их последующее уголовное преследование рассматривается профессиональным сообществом как чрезвычайная, хотя это не единичный случай. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Примечание:

"Ахмед Нальгиев пожаловался на ухудшение самочувствия в СИЗО", "Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались Чайке на равнодушие чиновников", "Адвокат в Нальчике требует срочно оказать медпомощь проглотившему телефон заключенному".

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