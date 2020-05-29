Адвокат Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе

29 мая 2020, 14:34

Заподозренная в нападении на полицейских в Нарткале Диана Ципинова отказалась принимать пищу в знак протеста против заключения в ИВС, сообщил сегодня ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая силовики на 48 часов задержали адвоката Диану Ципинову и ее коллегу Ратмира Жилокова, заподозренных в насилии к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно, велась игорная деятельность. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову.

Адвокаты Наталья Магова, Диана Ципинова и Людмила Кочесокова прибыли 20 мая к отделению полиции в Нарткале и 40 минут пытались добиться, чтобы их пустили к подзащитному - коллеге Ратмиру Жилокову, который был задержан правоохранителями. Потом вышел начальник ОВД, который сказал адвокатам, что задержанный у них, но не позволил войти, сообщила адвокат Кабардино-Балкарской коллегии адвокатов Наталья Магова. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она.

О том, что Диана Ципинова объявила голодовку, корреспонденту "Кавказского узла" сообщил сегодня адвокат Магомед Абубакаров, представляющий ее интересы.

По словам Абубакарова, около ста адвокатов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии намерены принять участие в заседании суда по избранию меры пресечения задержанным адвокатам.

Сообщение о том, что в отношении адвокатов Ципиновой и Жилокова возбуждено уголовное дело, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Решается вопрос о задержании", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Ципинову и других адвокатов не пускали к их подзащитному Жилокову под предлогом того, что они не были в масках, но из видео инцидента следует, что без масок были и силовики, указал Магомед Абубакаров. Он назвал аргументы силовиков, не пропустивших адвокатов, "абсурдными", а выдворение адвокатов из здания - недопустимым.

"Любой человек повел бы себя так же. Диана Ципинова защищалась. Это была самооборона, ибо на видеозаписи отчетливо видно, что к ней применялось насилие. Кроме того, Диана <прошла медосвидетельствование> - у нее имеются кроводподтеки и ссадины", - подчеркнул Абубакаров.

Адвокат Людмила Кочесокова сообщила, что вечером 28 мая адвокаты Диана Ципинова и Ратмир Жилоков были вызваны в Следственный комитет, где им объявили о возбуждении уголовного дела и оформили протокол задержания. После этого адвокаты были доставлены в Баксанский изолятор временного содержания. Расследованием занимается группа из трех следователей. Сегодня Ципинова и Жилоков будут допрошены в качестве подозреваемых, после чего следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

"Иначе, как способ давления на адвокатов, это расценивать нельзя. Потому что и мы, и силовики подали заявления в следственный комитет в один день. По заявлению силовиков было сразу же возбуждено уголовное дело, а по нашему заявлению до сих пор ведется проверка", - заявила Людмила Кочесокова корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства ИВС в Баксане относительно объявленной Ципиновой голодовки.