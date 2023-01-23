Адвокат Жилоков приговорен в Кабардино-Балкарии к сроку в колонии

23 января 2023, 19:14

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Суд в Кабардино-Балкарии приговорил адвоката Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Ратмир Жилоков был обвинен по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для здоровья), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Следователь в суде не вспомнил обстоятельств вынесения им постановления по делу Жилокова. Защита предположила, что следователь не выносил это постановление, а его подпись была подделана.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года – по версии следствия, после того как поругался с полицейскими и ударил одного из них, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Урванский райсуд приговорил Ратмира Жилокова к 1,5 года колонии, признав его виновным, сообщила сегодня пресс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Татьяна Стрельчук.

"Ратмир Жилоков приговорен Урванским районным судом Кабардино-Балкарской Республики к 1 году и 6 месяцам реального срока по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Прокуратура просила два года лишения свободы", - написала она на своей странице в Facebook*.

Согласно карточке дела Жилокова на сайте райсуда, с 8 июля 2021 года до 15 декабря 2022 года заседания были отложены по различным поводам 29 раз. Последние заседания состоялись 15 декабря 2022 года и 17 января, их результат в карточке дела не отображен.

Заседание по делу Дианы Ципиновой назначено на 10 мск 26 января, говорится в карточке ее дела на сайте этого же суда.

Напомним, 22 января 2021 года защитники Ципиновой и Жилокова заявили, что следователи, которые отказались возбуждать уголовное дело в отношении силовиков по жалобе адвокатов, не провели исследование видеозаписи инцидента. 1 марта 2021 года Ессентукский горсуд счел незаконным бездействие следователя и обязал его устранить нарушения. Сотрудники полиции не предоставили постановление о проведении оперативных мероприятий при проверке интернет-кафе и допустили нарушения после задержания хозяйки заведения и прибывшего для ее защиты Ратмира Жилокова, заявил защитник Борис Золотухин.

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