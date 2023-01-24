Схрон с оружием и боеприпасами найден в Анапе

24 января 2023, 07:39

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На территории охотничьих угодий Анапы сотрудник охотнадзора обнаружил схрон с оружием и патронами.

Схрон в Анапе обнаружил сотрудник государственного охотничьего надзора.

В схроне найден пистолет системы ТТ, более тысячи патронов к нему, разобранный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), запчасти и боеприпасы к нему, охотничьи патроны, пишет 23 января "Коммерсант".

Охотовед вызвал силовиков, которые изъяли находку, пишет "Блокнот-Анапа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2020 года в гараже жителя Новороссийска силовики обнаружили склад с орудием и боеприпасами.

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