Тайник с оружием. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-nalchike-obnaruzhen-krupnyy-taynik-s.html#&gid=1&pid=1

24 января 2023, 07:39

Схрон с оружием и боеприпасами найден в Анапе

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На территории охотничьих угодий Анапы сотрудник охотнадзора обнаружил схрон с оружием и патронами.

Схрон в Анапе обнаружил сотрудник государственного охотничьего надзора.

В схроне найден пистолет системы ТТ, более тысячи патронов к нему, разобранный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), запчасти и боеприпасы к нему, охотничьи патроны, пишет 23 января "Коммерсант".

Охотовед вызвал силовиков, которые изъяли находку, пишет "Блокнот-Анапа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2020 года в гараже жителя Новороссийска силовики обнаружили склад с орудием и боеприпасами.

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Примечание:

"Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане", "Схрон с боеприпасами найден в заброшенном доме в Веденском районе", "Оружие и боеприпасы найдены в доме жителя Таганрога".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 января 2023, 08:24

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