Ростовский суд признал экстремистскими комментарии к сборнику "Сорок хадисов"

22 января 2023, 20:45

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Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону признал экстремистской книгу "Комментарий к сборнику имама ан-Навави "Сорок хадисов". Ростовский областной суд подтвердил решение районного суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 ноября 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику. В ноябре 2022 года муфтии Северного Кавказа призвали не причислять сборники хадисов к экстремистским материалам.

Сообщения о различных эпизодах жизни пророка Мухаммада; его высказывания, переданные устным или письменным путем. В этом смысле слово «хадис» приближено по своему значению к слову «сунна». Совокупность хадисов, признанных достоверными, составляет сунну, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Хадис".

Ответчиком по делу выступал предприниматель Супи Ярахмедов, продававший экземпляры книги рядом с соборной мечетью. Ворошиловский районный суд рассмотрел дело в октябре, 11 января областной суд подтвердил решение районного суда, оно вступило в законную силу, обратило внимание сегодня, 22 января издание "Кавказ.Реалии"*.

"Согласно экспертному заключению… в указанной книге имеется информация побудительного характера, содержащая побуждение к насильственным действиям против лиц определенной религиозной принадлежности (не мусульмане)", – утверждается в материалах дела, опубликованных на сайте Ворошиловского районного суда.

"Признать информационный материал - книгу Абу Абдалаха Мухаммада ибн Салиха Ибн аль-Усаймина «Комментарий к сборнику имама ан-Навави «Сорок хадисов» / пер. сараб., прим. Д. Хайруддин. - Москва: Умма, 2015. 743 с./ экстремистским, за исключением содержащихся в данном информационном материале цитат из Корана", - говорится в решении.

Сборник "Сорок хадисов" имама ан-Навави (1233-1278) - небольшой свод хадисов охватывает основы ислама, относится к самым известным и популярным мусульманским книгам. Абу Абдалаха Мухаммад ибн Салих Ибн аль-Усаймин (1929-2001) – это саудовский исламский религиозный деятель, правовед и толкователь Корана, сообщается на сайте Ислам.ру.

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