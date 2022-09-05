Кавказоведы поспорили об отставке Кадырова после защиты "Сахих аль-Бухари"*

05 сентября 2022, 15:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Слова Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске и возможной отставке не связаны с его требованием пересмотреть решение о запрете издания сборника "Сахих аль-Бухари"**, указал Руслан Кутаев. Заявление главы Чечни - игра, по итогам которой он в любом случае получит желаемый результат, отметил Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и готов уйти с должности. Он уточнил, что "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск". В Кремле видели сообщение Кадырова о возможной отставке, но это "пока никак не материализовалось", заявил 4 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он.

Словам Кадырова о возможной отставке предшествовало его заявление, сделанное 31 августа в связи с включением издания сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"** в список экстремистских материалов. Издание было включено Минюстом в список 25 августа по решению Лаишевского райсуда Татарстана от 9 декабря 2021 года, 5 июля Верховный суд Татарстана утвердил это решение. Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"** является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана".

Запрет издания "Сахих аль-Бухари"** для Кадырова не настолько важен, чтобы уйти в отставку, уверен сотрудник института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Я не допускаю, что из-за запрета книги Кадыров готов уйти в отставку. Это определенная игра с его стороны. Он либо получит желаемый результат, и запрет будет отменен, либо он улучшит свой имидж защитника интересов мусульман в России, и это тоже для него будет желаемым результатом. В глазах многомиллионной аудитории мусульман глава Чечни становится героем. И это создает впечатление, что он готов лишиться всего ради исламских ценностей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Кремль тоже, в свою очередь, не станет увольнять Кадырова. "Кадыров все-таки не [бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий] Рогозин, чтобы так просто избавиться от него. Его уход на пенсию означает, что Кремль его уволил и не дал другую должность, а это ослабляет позиции Кадырова в Чечне и дает возможности для его оппонентов. И это совсем не выгодно Кремлю. Там хотят стабильности в Чечне. С этой задачей Кадыров справляется очень хорошо", - пояснил кавказовед.

3 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале обращение муфтия Чечни Салаха Межиева, в котором тот заявил, что "администрация президента взяла под контроль этот вопрос" (запрета сборника "Сахих аль-Бухари"**) и "в ближайшее время этот вопрос будет решен (...) в положительную сторону". Муфтий добавил, что решение принято благодаря вмешательству Рамзана Кадырова. В свою очередь Кадыров, комментируя видео, выразил благодарность президенту и администрации президента "за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых".

Малашенко не допускает, что запрет книги "Сахих аль-Бухари"** может быть отменен. "Кремль не пойдет на такое решение ради Кадырова. По моему прогнозу, сейчас все начнут замалчивать эту тему, перестанут говорить, обсуждать ее. Как результат - общество забудет про это, поскольку сейчас есть более важные проблемы и задачи. Такой будет политика Кремля в отношении этой темы", - сказал он.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев также не считает, что запрет книги - достаточно важная для Кадырова тема, чтобы заявлять о возможной отставке. "Слова Кадырова о том, что он засиделся и может уйти, не связываю с запретом книги. Эти два события не связаны друг с другом. Возможно, они совпали по времени, но это не демарш Кадырова из-за этой темы. Кадыров обычно показывает Ближнему Востоку, что он здесь защитник интересов мусульман, но это не тот случай", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В глазах мусульманской аудитории заявление по поводу запрета книги не делает Кадырова героем, уверен кавказовед. "Он для своих сторонников, для тех, кто себя считает кадыровцем, и так является героем. А для остальной аудитории он никогда героем не станет. То есть есть четкая разграничительная линия: для своих он уже герой, а для других он не станет героем, что бы ни сделал", - подчеркнул он.

При этом муфтий Чечни, по его словам, может делать заявления на эту тему более открыто, чем глава региона. "Какие-то обещания об отмене запрета даны. Адвокаты уже обжаловали решение. Думаю, решение будет отменено. И это будет объявлено как победа мусульман России", - отметил Кутаев.

Юрист Галина Тарасова допустила, что решение суда о запрете книги может быть отменено. "Решение о признании экстремистским по первой инстанции принимал Лаишевский районный суд, а на основании решения апелляционной инстанции – Верховного суда Татарстана - оно вступило в силу. Кассация в данном случае возможна в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Если жалоба не будет удовлетворена судом в Самаре, то дальнейшее обжалование после кассации возможно уже в Верховном суде России, добавила юрист.

Напомним, 3 сентября Координационный центр мусульман Северного Кавказа предложил расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам. "Мы считаем необходимым признание не подлежащими экспертной оценке оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов (...) и их комментарии, а также общепринятые труды исламских ученых четырёх правовых школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы). Данные труды мусульмане считают каноническими и частью религии Ислам", - заявили муфтии. Они также указали на целесообразность создания на федеральном уровне экспертного богословского совета для профессиональной оценки религиозной литературы.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон, которым запрещено признавать экстремистскими тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что новый закон не повлияет на сложившуюся в стране правоприменительную практику.

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* Заголовок изменен. - Уточнение "Кавказского узла" от 16.21 мск 05.09.2022.

** издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов «Достоверного сборника»", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.